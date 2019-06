vor 22 Min.

Ranzen her!

Stadtberger können an Aktion teilnehmen

Für viele Familien aus der Region ist die erste Schulausstattung kaum erschwinglich. Deshalb sammelt der Förderverein Parkschule Stadtbergen (FöPS) zum Schuljahresende so viel gebrauchte Schulranzen wie möglich und spendet diese. Zum wiederholen Mal nimmt der FöPS damit an der von der LEW-Bildungsinitiative 3malE organisierten Sammelaktion „Ranzen her!“ teil. Die Schulranzen werden auf Funktionsfähigkeit überprüft, gereinigt und pünktlich zum Schuljahr an bedürftige Kinder in der Region verteilt. Die Stadtberger Spender sparen sich Zeit und Wege, denn ab sofort bis zum 26. Juli können gut erhaltene Schulranzen im Sekretariat der Parkschule Stadtbergen, Sonnenstr. 7, abgegeben werden. Alle „Ranzenspender“ können an einem Gewinnspiel der LEW teilnehmen, bei dem Büchergutscheine im Wert von 25 Euro verlost werden. Bis zum 30. August können die Ranzen darüber hinaus natürlich auch bei den Sammelstellen in allen LEW-Energieläden abgegeben werden. Diese finden Sie unter www.lew.de/energieladen. (AL)