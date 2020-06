25.06.2020

Rasender Arzt im Landkreis Augsburg: So denken Raser

Ein Arzt kommt für seinen waghalsigen Fahrstil bei Allmannshofen ins Gefängnis. Ein Augsburger Therapeut erklärt was sich Raser bei ihrem Verhalten denken.

Von Sören Becker

Claus Burmann aus Augsburg ist Therapeut mit Schwerpunkt für verkehrspsychologische Beratung. Er hat oft mit serienmäßigen Rasern zu tun, etwa wenn er sie durch die medizinisch-psychologische Untersuchung begleitet.

Augsburger Therapeut: Imponieren und Prahlen spielen eine Rolle beim Rasen

Burmann sieht Rasen als ein gewaltsames Durchsetzen von eigenen Interessen: „Die Gründe dafür sind vielfältig“, sagt er. Häufig sei Imponiergehabe und Prahlerei der Grund. Einige Raser hielten sich auch für so gute Fahrer, dass sie es sich leisten könnten, die Verkehrsregeln zu ignorieren. Was ebenfalls häufig vorkomme, sei Stress: „Negative Stimmungen wie Wut und Zeitdruck können sich auch im Fahrstil niederschlagen“, sagt er. Es sei möglich, dass diese Gemütszustände das überlegte Handeln behindern. Zudem führten sie schon automatisch zu schnelleren Geschwindigkeiten. Generell fehle es Gewohnheits-Rasern an einem Gefühl für die Konsequenzen des eigenen Handelns und Techniken, mit Stress umzugehen: „Sie denken häufig, dass sie sich das rausnehmen können. Weil der Stau sie zu viel Zeit kostet oder der Autofahrer vor ihnen sie nervt“, sagt er.

Wie man Raserei vermeiden kann

Wer merkt, dass Stress und Zeitdruck sich auf dem Tachometer zeigen, sollte sich laut Burmann entspannen: etwa durch Atemübungen oder positive Gedanken. Am meisten bringe es aber, Stress von vorneherein vorzubeugen. Dafür müsse man seinen Tag anders planen: „Es hilft unheimlich, Zeitpuffer einzuplanen“, sagt er. Wer die Probleme öfter habe, müsse sich tiefere Gedanken machen: „Man muss sich dann fragen, wo die eigenen Schwachstellen sind, mit Stress umzugehen.“

Wer unabhängig vom Stress rast, müsse umdenken: „Man muss spüren, dass das eigene Verhalten Konsequenzen hat. Etwa durch Strafen“, sagt Burmann. So könne man bei Uneinsichtigen ein Umdenken herbeiführen.

