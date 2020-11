vor 32 Min.

Raser auf der A8 zwingt Autofahrer zur Vollbremsung

Mit einem gefährlichen Bremsmanöver hat der Fahrer eines dunklen SUV am Dienstag zwei Autofahrer auf der A8 bei Zusmarshausen in arge Bedrängnis gebracht.

Ein dunkler SUV überholt auf der A8 bei Zusmarshausen zunächst mit hoher Geschwindigkeit rechts und bremst dann zwei Autofahrer aus. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Mit einem gefährlichen Bremsmanöver hat der Fahrer eines dunklen SUV am Dienstag zwei Autofahrer auf der A8 bei Zusmarshausen in arge Bedrängnis gebracht. Bei dem gesuchten Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi, vermutlich einen BMW X5 mit rumänischer Zulassung handeln.

Passiert ist der Vorfall gegen 18.45 in Fahrtrichtung München. Der Fahrer eines silbernen VW Golf war zu dem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Zusmarshausen mit hoher Geschwindigkeit von einem SUV rechts überholt wurde. Der Golf-Fahrer wechselte daraufhin auf die frei gewordene mittlere Spur und fuhr hinter dem SUV und einem weiteren Fahrzeug her. Hier könnte es sich um einen Mazda mit DLG-Zulassung gehandelt haben.

Auf 30 Stundenkilometer abgebremst

Kurz hinter Zusmarshausen bremste der SUV-Fahrer plötzlich ohne erkennbaren Grund auf etwa 30 Stundenkilometer ab. Nur knapp konnten der Mazda- und der Golf-Fahrer mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern. Die Polizei sucht nun mögliche weitere Geschädigte, die von dem SUV-Fahrer in ähnlicher Art und Weise gefährdet wurde. Vor allem der Mazda-Fahrer aus dem Bereich Dillingen ist ein wichtiger Zeuge. Hinweise an die Autobahnpolizei in Gersthofen werden unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegengenommen. (thia)

