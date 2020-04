vor 3 Min.

Raser wird auf der B2 bei Langweid mit Tempo 209 geblitzt

Die Polizei kontrollierte in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg unter anderem auf den Bundes- und Kreisstraßen.

Die Autofahrer im Augsburger Land sind zurzeit aufgrund der leeren Straße schneller als die Polizei erlaubt unterwegs.

Selten waren die Straßen über die Ostertage so leer wie in diesem Jahr. Doch trotz der Ausgangsbeschränkung gingen am Wochenende einige Raser der Polizei ins Netz.

Die Polizei kontrollierte in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg unter anderem auf den Bundes- und Kreisstraßen. „Dabei hatten die Beamten zum Teil den Eindruck, dass einige Verkehrsteilnehmer die oft leeren Straßen als Gelegenheit wahrnahmen, ihre Fahrzeuge einmal am oberen Rand des Tachos auszufahren“, teilt die Polizei mit. Verstärkt wurde dieser Eindruck zum einen durch die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten, zum anderen auch durch die hohen Beanstandungsquoten. Auch die gefahrenen Geschwindigkeiten lagen dabei deutlich höher.

1200 Euro Geldbuße und drei Monate Fahrverbot

Der absolute Spitzenreiter wurde auf der B2 in Fahrtrichtung Süden (Höhe Langweid), wo normalerweise Tempo 120 erlaubt ist, gemessen: Ein Autofahrer war dort mit fast 90 Stundenkilometern mehr als erlaubt unterwegs, sprich er wurde mit Tempo 209. Ihn erwarten nun eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Fazit der Pressestelle: Auch wer rast kommt nicht schneller durch die Corona-Pandemie – aber tödlich kann es unter Umständen genauso sein. (thia)

