vor 28 Min.

Rat soll sich für den Lohwald einsetzen

Forderung der AGL an Meitinger Gemeinderat

Die kontroverse Debatte rund um die Erweiterungspläne des Stahlwerks geht weiter. Fabian Mehring, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Gemeinderat Meitingen, hatte den Nachbargemeinden Biberbach und Langweid „Populismus“ vorgeworfen, da sie die Erweiterungspläne heftig kritisiert hatten.

Dazu äußerte sich nun Maria Brettschneider, die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft für den Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen (AGL), in einer Stellungnahme. Sie erklärte, dass in der Gemeinde Meitingen viele Bürger und Bürgerinnen den Nachbargemeinden dankbar seien, dass sich diese „so entschieden“ gegen die Teilrodung des Lohwaldes einsetzen. „Gerade heutzutage, wo immer klarer werde, wie wichtig der Wald ist, um die drastischen Klimaveränderungen abzumildern, kann es nicht sein, dass hier Wald aus wirtschaftlichen Interessen gerodet wird“, so Brettschneider.

Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich würden ein massives Aufforsten fordern, und die Politik würde Programme starten, um dies im großen Stil umzusetzen, sagte Brettschneider. „Da scheint es doch unverantwortlich, bestehenden Wald zu roden, statt ihn zu erhalten und umzubauen. Deshalb sollten sich nicht nur die Nachbargemeinden, sondern auch der Meitinger Gemeinderat für den Erhalt des kompletten Waldes einsetzen“, so die AGL-Vorsitzende. (AL, elhö)

