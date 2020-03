Rat streitet über richtigen Standort für's Seniorenzentrum Thierhaupten

Plus Bei der Ausrüstung für die Feuerwehr von Thierhaupten ist sich der Gemeinderat einig. Weniger harmonisch verlief die Debatte über das Seniorenzentrum.

Die Beratung über die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs hat in der letzten Sitzung des Marktgemeinderats Thierhaupten vor der Kommunalwahl die Gemüter beruhigt. Zuvor kam es nach der Vorstellung des angepassten Konzepts für das Seniorenzentrum zu einer emotionalen Debatte.

Keine Kontroversen gab es im Gemeinderat von Thierhaupten bei der Beratung über ein neues Einsatzfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr. Aktuell ist ein Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1986 im Einsatz. Für eine Neubeschaffung wurden die Typen HLF10 und HLF20 betrachtet. Die sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge unterscheiden sich vor allem in der Größe sowie in der Leistung der Löschpumpe, wie Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister erläuterte. Die meisten Wehren im Landkreis Augsburg setzen das größere HLF20 ein, sagte er.

Fahrzeug bietet Raum für künftige Anforderungen

Stefan Malechowsky und Thomas Hauser, die beiden Kommandanten der Thierhaupter Feuerwehr, plädierten ebenfalls für diesen Typ, auch unter dem Blickwinkel der Einsatzszenarien in den vergangenen 20 Jahren. Dieser ermögliche eine größere Zuladung von spezieller Ausrüstung, die etwa für Einsätze bei Waldbränden oder bei Verkehrsunfällen nützlich ist, wenn dort Hebegeräte gebraucht werden. Zudem biete er genug Raum für künftige Anforderungen und sei somit zukunftsfähig.

Förderfähig sind beide Typen, so Zinsmeister. Das HLF20 kostet etwas mehr als 420.000 Euro, dafür gibt es einen Zuschuss von knapp 120.000 Euro. Einstimmig erteilte der Gemeinderat den Auftrag, dass über ein Ingenieurbüro die Ausschreibung für ein HLF20 erstellt werden soll.

Debatte mit Rede und Gegenrede

Zuvor hatte der Rat über das Projekt für ein Seniorenzentrum diskutiert. Im Grundsatz findet dieses quer durch alle Fraktionen Zustimmung. Man ist sich auch einig, dass es möglichst schnell umgesetzt werden soll. Auslöser für eine rege Diskussion mit Rede und Gegenrede war die Anmerkung aus den Reihen der Freien Wähler, dass sie unverändert gegen den Standort in der Ortsmitte plädieren. Argumente für und wider diesen Platz waren bereits in früheren Sitzungen ausgetauscht worden, nun wurde ein Teil davon wiederholt. Beide Seiten berufen sich auf viele zustimmende Meinungen aus der Bürgerschaft zum jeweiligen Standpunkt. Die Mehrheit im aktuellen Gemeinderat hatte sich für den Platz in der Ortsmitte entschieden.

Seit Jahren verfolgt Thierhaupten das Ziel, in der Gemeinde ein Seniorenzentrum zu bauen. Noch in der Amtszeit von Bürgermeister Franz Neher wurde in der Ortsmitte ein Grundstück von etwa 3000 Quadratmeter neben dem Kindergarten erworben. Für dieses hatte das Planungsbüro 3+Architekten ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Tiefgarage vorgeschlagen. In Abstimmung mit dem Pflegedienst Sturm als neuem Projektpartner wurde der Entwurf überarbeitet.

Auch ein Raum für Veranstaltungen ist geplant

Das Seniorenzentrum soll wie bisher zwei Gebäudeteile umfassen. Wichtig ist es den Architekten zufolge, dass die Zugänge zu den Bereichen Tagespflege und ambulante Wohngruppe voneinander getrennt sind. Vorgesehen sind nun zwölf Apartments für die ambulant betreute Wohngruppe, zwei mehr als vorher. In der Tagespflege im Erdgeschoss sollen bis zu 20 Senioren Platz finden, darüber barrierefreie Wohnungen entstehen. Zudem ist ein Raum für Besprechungen und Veranstaltungen geplant, der zum Beispiel vom Seniorennetzwerk Thierhaupten genutzt werden kann.

Der Gemeinderat entschied schließlich mit einer Gegenstimme, dass auf Basis des vorgestellten Konzepts eine Detailplanung bis hin zur Bauplanung erstellt werden soll. In diesem Prozess wird auch über Details etwa der Dachform oder der Nutzung erneuerbarer Energie beraten. Zudem erhält die Gemeindeverwaltung den Auftrag, die Fördermöglichkeiten zu ermitteln.