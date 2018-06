vor 34 Min.

Ratschen, bummeln oder einkaufen in Kloster Holzen

In Kloster Holzen warten am Wochenende wieder viele Marktstände und Schausteller auf die Besucher.

Am Wochenende findet der Johannimarkt statt. Heuer gibt es 125 Stände.

Von Elli Höchstätter

Der Johannimarkt in Kloster Holzen ist für viele Bürger der Region etwas Besonderes. Die meisten verbinden damit schöne Kindheitserinnerungen und bringen als Erwachsene dann ihren eigenen Nachwuchs mit. Der Markt findet nun am Wochenende 23. und 24. Juni statt.

125 Marktstände und Schausteller werden dann in Kloster Holzen auf die Besucher warten. Es gibt ein Festzelt mit Biergarten, Musik und Weizenbar. Dort wird heuer auch wieder Kaffee und Kuchen serviert.

Auch Nützliches ist im Angebot

Außerdem werden ein Kinderkarussell, eine Schiffsschaukel und ein Bungeetrampolin aufgebaut. Und natürlich können die Besucher Nützliches kaufen. Das Warenangebot beim Johannimarkt reicht von Kinderspielzeug über handwerkliche Arbeiten bis hin zu Haushaltswaren, Garten- und Tierbedarf und Gesundheits- und Modeartikeln. Wer eine Stärkung braucht, findet an etlichen Imbissständen etwas nach seinem Geschmack.

Dabei ist es gerade die Beständigkeit, die den Markt auszeichnet. „Die Besucher mögen es, wenn sie genau wissen, wo sie welchen Stand finden“, erklärt Manfred Brummer, der Bürgermeister aus Allmannshofen, der den Markt zusammen mit den Vereinen organisiert. 70 bis 80 Prozent der Standbesitzer kommen alljährlich nach Holzen. Übrigens ist der Markt bei den Standbesitzern sehr beliebt. „Wir haben dreimal so viele Bewerbungen, als wir letztlich nehmen können“, sagt Brummer. Auch die Werkstatt für behinderte Menschen, allen voran die Keramikabteilung, kreiert jedes Jahr aufs Neue ansprechende Werke für Haus und Garten. Diese können im Werkstattladen (im Bereich vor dem Hotel) gekauft werden. Außerdem werden am Sonntag nach dem Gottesdienst im Werkstattgebäude Kaffee und selbst gemachter Kuchen angeboten.

Der Johannimarkt beginnt am Samstag, 23. Juni, ab 13 Uhr. Ab 18.30 Uhr spielt die Blaskapelle Strawanzer auf.

Für zünftige Unterhaltung ist gesorgt

Am Sonntag, 26. Juni, wird um 8.30 Uhr ein Festgottesdienst im Klosterinnenhof gefeiert. Der Markt öffnet am Sonntag um 9.30 Uhr. Ab 10.30 Uhr spielt zum Frühschoppen und zum Mittagstisch das Jugendblasorchester Viva la Musica aus Ellgau. Von 14 bis 15 Uhr ist das Vororchester der Ehinger Musikanten zu hören, ehe ab 15 Uhr die Ehinger Musikanten für zünftige Unterhaltung sorgen. Brummer hofft, dass am Wochenende das Wetter mitspielt. „Die vergangenen Jahre hat es eigentlich immer so gepasst“, erinnert er sich und fügt hinzu, dass so ein kleiner Schauer zum Johannimarkt einfach dazugehöre.

Verkehr Wegen des Marktes ist die Klosterstraße ab der Einmündung Graf-von-Treuberg-Straße und der Nahtstelle zur Kreisstraße A 32 für den gesamten Verkehr gesperrt.

