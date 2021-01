vor 32 Min.

Rauch aus der Heizung alarmiert Polizei in Meitingen

Rauch aus der Hackschnitzelheizung: Die Polizei musste zu einem Einsatz in Meitingen.

Was war los mit der Hackschnitzelheizung in einem Haus in Meitingen? Die Polizei stellte Rauch fest, konnte dann aber Entwarnung geben.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Flurstraße in Meitingen kam es am Samstagabend, 23. Januar, gegen 21 Uhr zu einer Rauchentwicklung.

Die alarmierte Feuerwehr Meitingen stellte fest, dass es in der Hackschnitzelheizung offenbar zu einem Defekt gekommen sei und der Rauch daher gestammt habe.

Es konnte kein offener Brand festgestellt werden. Es wurden weder Personen verletzt, noch kam es zu einem Sachschaden. (jah)

Lesen Sie auch:

Themen folgen