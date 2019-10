vor 6 Min.

Raufen und rangeln kann sich lohnen

Was der Bezirk Schwaben an der Mattenpädagogik aus Ehingen toll findet

Zum zweiten Mal vergab der Bezirk Schwaben nun zusätzlich zu seinem Ehrenamtspreis „Miteinander“ auch einen „Best-Practice-Preis“ für besonders innovative hauptamtliche Angebote im sozialen Bereich. Über die Auszeichnung freuen konnten sich die beiden jungen Pädagogen Michael Matzner und Michael Schey aus Ehingen (Landkreis Augsburg).

Gewürdigt wurde damit ein Praxisprojekt, das Neuland beschreitet: Die beiden Initiatoren, Freunde seit der Schulzeit, sind Pädagogen und auch ausgezeichnete Sportler. „Mit ihrem Konzept der Mattenpädagogik bringen sie beides zusammen“, erläuterte Jurymitglied und Bezirksrat Volkmar Thumser bei der Preisvergabe im Bezirk Schwaben. „Sie greifen das Rangeln und Raufen von Kindern als etwas Positives auf, das einfach in der menschlichen Natur liegt.“ Es sei nicht der richtige Weg, dieses Verhalten komplett zu unterdrücken oder es den Kindern abzuerziehen. „Vielmehr geht es den Pädagogen darum aufzuzeigen, wie bereits die Kleinen lernen können, einen Streit fair und friedlich zu lösen, wie kindliche Eigenschaften – und dazu gehört eben auch, sich körperlich auszutesten – in eine gesunde Richtung gelenkt werden können“, so der Inklusionsbeauftragte des schwäbischen Bezirkstags.

Weil Matzner und Schey aus eigener Erfahrung wissen, dass Kampfsport dazu geeignet ist, Disziplin zu lernen und aggressives Verhalten zu kanalisieren, entwickelten sie auf dieser Basis Programme für Kindergärten und Schulen. Mit dem Kompetenztraining „Starke Kinder – starke Zukunft“ sowie dem Programm „Brazilian Jiu Jitsu zur Entwicklungsförderung“ ist das Duo nun schon seit drei Jahren freiberuflich an Bildungseinrichtungen in den Landkreisen Augsburg, Dillingen a.d. Donau und Donau-Ries tätig. Zudem werden Weiterbildungen für Lehrer und Erzieher durchgeführt. Im familiären Bereich kommt das Programm unter dem Titel „Eltern-Kinder-Rangel-und-Raufen“ auf die Matte.

„Egal, wo die Mattenpädagogik durchgeführt wird, es zeigt sich, dass hier Sport, Sozialkompetenzen und Spaß gleichermaßen zum Zug kommen“, bestätigte auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer beim Festakt. „Die Jury entschied sich daher dafür, dieses Projekt mit dem Best-Practice-Preis des Bezirks auszuzeichnen, weil es einen hohen präventiven und zukunftsweisenden Charakter hat: Denn wer stark auf der Matte ist, der ist es auch im Leben.“

Als „Helden des Alltags“ bezeichnete der Bezirkstagspräsident zudem die vielen ehrenamtlichen Menschen in der Region, die sich im Sozialbereich für andere einsetzen. „Wir zeichnen mit unserem Preis seit 2009 Gruppen und Einzelpersönlichkeiten aus, die sich nachhaltig und in besonders innovativer Weise für andere engagieren“, so der Bezirkstagspräsident.

Mit dem 1. Platz wurde 2019 die SeniorenGemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen bedacht. Der erst vor sechs Jahren gegründete Verein zählt inzwischen schon rund 360 Mitglieder. Rüstige und aktive Senioren unterstützen die Vereinsmitglieder, die Hilfe brauchen, um möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung bleiben zu können. Über den zweiten Preis konnte sich der Verein Einsmehr aus Augsburg freuen. Von einer Selbsthilfegruppe für Familien mit einem Angehörigen mit Downsyndrom entwickelte sich Einsmehr zu einem großen Verein und Träger eines derzeit entstehenden Hotelbetriebes, der zwölf Menschen mit Behinderung einen Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt bieten wird. Mit dem 3. Platz wurde Elisabeth Strauß aus Nördlingen für ihr großes persönliches Engagement für andere Menschen ausgezeichnet. Unter anderem nahm sie jahrzehntelang Pflegekinder auf. (AL)

