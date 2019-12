Realschule Neusäß: 500 000 Euro Geldbuße für den Unterricht mit Pferd?

Plus Fünf Jahre lang konnte das Wahlfach „Pferd und Natur“ der Realschule Neusäß in Holzhausen stattfinden. Doch jetzt geht das nicht mehr.

Ein Pferd zu führen, es zu streicheln und verstehen lernen: Das könne das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein von bestimmten Schülern steigern, ist der Leiter der Realschule Neusäß, Franz Bohn, sicher. Es könne helfen, Ängste zu überwinden und das eigene Sozialverhalten zu verbessern, sagt Lehrerin Martina Katthän. Seit fünf Jahren bietet sie, die über eine spezielle heilpädagogische Zusatzausbildung verfügt, das Fach „Pferd und Natur“ auf einem Hof in Holzhausen bei Gablingen an. Als nun ein Schreiben aus dem Landratsamt kam, dass das Wahlfach dort nicht mehr stattfinden kann, war das deshalb ein Schock für sie.

Das Landratsamt stellte Ende August einen regelmäßigen „schulischen Reitbetrieb im baurechtlichen Außenbereich“ fest. Das sei nur zulässig, solange öffentliche Belange nicht beeinträchtigt würden, das bedeutet: solange sich niemand beschwert. Doch es gab Beschwerden. Das Schreiben fordert sie zur Einstellung des Reitbetriebs auf und weist auf einen Bußgeldrahmen von bis zu 500000 Euro hin. Dabei unterstützt der Landkreis selbst das Angebot seit Jahren finanziell. Was ist passiert?

Landwirt kündigt wegen Problemen mit Nachbarn

Das Schreiben des Landratsamts erinnert Martina Katthän an eine Begegnung mit den Nachbarn des Hofs, auf dem Katthäns Pferd Radjani untergekommen war. An einem Nachmittag im Jahr 2016 wartete die Nachbarin, um Katthän, die mit den Kindern auf dem Weg in den Wald war, anzusprechen: Ob das überhaupt zulässig sei, sie werde sich erkundigen, so die Frau. Es folgten ein ausführlicher Fragebogen der Gemeinde Gablingen und schließlich das Schreiben aus dem Landratsamt, ja sogar die Vermutung, es ginge um gewerblichen Reitunterricht.

Damit begann für Martina Katthän eine aufwühlende Zeit. Sie stand in regelmäßigem Kontakt zu dem zuständigen Sachbearbeiter und sprach bei einer Bürgersprechstunde auch direkt mit Landrat Martin Sailer. Er habe ihr zugesichert, dass der Unterricht bis Ende des Schuljahres stattfinden könne. Auch eine schriftliche Bestätigung bekam sie. „Da war es aber schon zu spät“, sagt die Lehrerin. Um weitere Probleme mit dem Landratsamt und den Nachbarn zu vermeiden, hatte ihr der Landwirt, bei dem Radjani untergekommen war, bereits gekündigt. Katthän hat Verständnis. Auch dem Landwirt gegenüber habe der Sachbearbeiter von ähnlich hohen Strafen gesprochen. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Behörde in einer Stellungnahme: „Die Sachbearbeitung einschließlich der Einleitung notwendiger bauaufsichtlicher Maßnahmen erfolgte stets im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen.“ Die Beschwerde aus der Nachbarschaft habe das Landratsamt über die Gemeindeverwaltung Gablingen erreicht. Pressesprecher Jens Reitlinger erklärt nochmals, dass die Durchführung des Unterrichts im Außenbereich in Holzhausen unzulässig sei. Die Rechtslage sei „eindeutig“.

Doch es gibt eine Lösung – zumindest theoretisch. Das Angebot könnte an anderer Stelle fortgesetzt werden, diesmal in einem Ortsbereich. Doch so ein Ausweichquartier muss erst einmal gefunden werden. Landrat Martin Sailer habe unmittelbar, nachdem er über die Sache in Kenntnis gesetzt wurde, die Suche angestoßen. Es bestehe auch auf behördlicher Seite kein Zweifel an dem hohen pädagogischen Wert des Schulfachs, wie dem Landrat auch von Schülern der Realschule „eindrucksvoll“ berichtet worden sei, heißt es von der Pressestelle weiter.

Unterschiedliche Pferdehöfe in der Region wurden geprüft

Auch Martina Katthän ist auf der Suche nach einem neuen Stall. Bei über 20 Höfen habe sie nachgefragt, allerdings wäre die Unterbringung entweder zu teuer oder der Stall für die Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar gewesen. Eine Möglichkeit fand sich wieder in Holzhausen. Der Besitzer eines bislang unbebauten Grundstücks könnte sich vorstellen, eine Therapiekoppel mit Stall einzurichten. Doch auch hier sieht das Landratsamt keine Möglichkeit: Das Grundstück liegt nämlich wieder im Außenbereich. Die Behörde habe aber auch selbst unterschiedliche Pferdehöfe in der Region geprüft, um festzustellen, ob sie die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Man sei weiterhin an einer „praktikablen und schülerfreundlichen Lösung“ interessiert, so Reitlinger. Mittlerweile hat sich auch der Elternbeirat der Schule eingeschaltet und eine Unterschriftensammlung gestartet. Ende November übergab Schulleiter Franz Bohn die Liste, die das Landratsamt „darum bittet“, den Therapiestall und auch die vorläufige Unterbringung Radjanis auf dem zweiten Grundstück in Holzhausen zu genehmigen.

Was das Landratsamt hingegen bereits vorübergehend genehmigt hat: Damit das Wahlfach zumindest bis jetzt zu den Weihnachtsferien stattfinden kann, darf dazu der Grünstreifen beim Sportplatz des Schulgeländes in Neusäß genutzt werden. „Jetzt sucht man nach einer dauerhaften Lösung, daran sind alle interessiert“, so Bohn.