vor 18 Min.

Realschulen in Schwabmünchen und Zusmarshausen bekommen zusätzliche Klassenzimmer

Plus Der Landkreis Augsburg kauft Container für die Realschulen in Zusmarshausen und Schwabmünchen. Sie sollen einige Jahre stehen bleiben.

Von Christoph Frey

In den kommenden Sommerferien sollen die Realschulen in Schwabmünchen und Zusmarshausen zusätzliche Klassenzimmer erhalten. Beide Schulen sind schon jetzt zu klein, aufgrund wachsender Schülerzahlen wird ihnen weiterer Raumbedarf vorhergesagt. Einstimmig befürwortet hat der Bauausschuss des Landkreises daher den Kauf von Containern, die in den kommenden Sommerferien aufgebaut werden sollen.

Weil die Verwaltung davon ausgeht, dass die Container einige Jahre lang im Einsatz sein werden, wird der Landkreis sie kaufen. Das sei ab einer Dauer von fünf Jahren günstiger als eine Mietlösung, heißt es vonseiten der Bauverwaltung. Die Containeranlagen sollen insgesamt 3,5 Millionen Euro kosten (Kauf und Aufbau).

Container für Zusmarshausen sind teurer als die in Schwabmünchen

In Schwabmünchen soll auf einem Grundstücksstreifen nördlich des Leonhard-Wagner-Schulzentrums eine zweistöckige Container-Anlage mit acht Klassenzimmern errichtet werden. Die Sanitäranlagen im Hauptgebäude könnten mitbenutzt werden, dafür brauche es keinen eigenen Container.

Dieser ist nach Ansicht der Verwaltung aber in Zusmarshausen nötig. Die Sanitär-Einrichtung erklärt auch, warum die dort geplanten sechs Klassenzimmer (plus zwei für ein Lehrerzimmer) mehr kosten als die acht für Schwabmünchen. In Schwabmünchen wird mit 1,5 Millionen Euro kalkuliert, in Zusmarshausen mit zwei Millionen. Auch dort soll die Anlage zweigeschossig werden.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen