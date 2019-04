17:00 Uhr

Redeformat gibt Schülern eine Stimme

Bei „Halt, stopp! Jetzt rede ich“ reden Schüler und Gastredner nach dem Unterricht über Herzensthemen: von der Krebserkrankung bis zum fairen Kaffeepreis.

Von Laura Gastl

„Eigentlich war ich ja nur erkältet“, erinnerte sich Lara. „Und eigentlich hatte ich nur so viele blaue Flecken, weil ich so schusselig war.“ Einige Blut- und andere Tests später die bittere Diagnose: Leukämie.

Fast sieben Jahre später stand Lara Roth nun auf der Bühne des beruflichen Schulzentrums Neusäß bei der Veranstaltung „Halt, stopp! Jetzt rede ich.“. Vor Mitschülern und Lehrern, Ehrengästen, Eltern und anderen Interessierten teilte sie ihre Geschichte mit teilweise zittriger Stimme, die Gänsehaut verursachte. Sie erzählte von der Ungewissheit, dieser „komischen Station“ für krebskranke Kinder und der selbst gegründeten „Gruppe Krebsis“, bestehend aus acht gleichgesinnten Kindern und deren Eltern. Sie erzählte von Skype-Telefonaten mit ihrer Klasse, einer Freundin, die sie an den Krebs verloren hatte, und davon, dass sie selbst im Oktober, sieben Jahre nach ihrer Diagnose, als geheilt gelten wird. „Bis auf ein paar Nebenwirkungen bin ich heute strahlend gesund“, sagte Lara und fügte vorsichtig hinzu: „Das sollte witzig sein, denn die Chemo strahlt ja.“ Das Publikum lachte, zurückhaltend, doch ehrlich.

Speakerin Lara Roth erzählt auf der Bühne, wie sie ihre Krebserkrankung bekämpft hat. Erst sieben Jahre nach der Diagnose gilt sie als geheilt. Bild: Andreas Lode

An diesem Abend traten noch sieben weitere „Speaker“ auf die Bühne, um über ihre Herzensthemen zu sprechen. Denn genau das ist Sinn und Zweck des Redeformats „Halt, stopp! Jetzt rede ich.“: Die vom Landesschülerrat in Bayern organisierte Veranstaltungsreihe hat das Ziel, Schülern eine Stimme zu geben – im Mittelpunkt stehen persönliche Erfahrungen, Geschichten, eigene Ideen und Träume. Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Stefan Lindauer, Landesschülersprecher von der Berufsoberschule Neusäß und dem stellvertretenden Schulleiter Rainer Bartl. Noch steht das Projekt ganz am Anfang, doch es soll schon bald auf Landesebene ausgeweitet werden.

Auch die Politik ist begeistert: „In der Jugend bewegt sich was.“

Bei der ersten offiziellen Ausgabe von „Halt, stopp!“ führte Stefan Lindauer selbst in Begleitung von Lina El-Ghawi durchs Programm. „Wir möchten mit unserem Format eine Möglichkeit schaffen, außerhalb des Unterrichts über Tabuthemen zu sprechen“, so der Landesschülersprecher. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem die Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel und Heinz Liebert als Stellvertreter des Landrates. Dieser freute sich: „In der Jugend bewegt sich was, und das ist gut so!“

Zu den weiteren „Speakern“ gehörten Afrah Najm, die ihre Flucht aus Syrien schilderte, und Sebastian Hadnadj, der von seinen Depressionen und zwei gescheiterten Selbstmordversuchen berichtete. Er zitierte Oscar Wilde: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ Außerdem sprach Immanuella Leo über die Sexualisierung in der Gesellschaft und kritisierte es, anhand der Kleidung verurteilt zu werden.

Zu diesen Werten gehört auch die Wertschätzung

„Speaker“ Daniel Gögelein wiederum lebt sich nachts in seiner Rolle als Dragqueen aus: Dann trägt er glitzernde High Heels und legt einige Schichten an Make-up auf. Auf der Bühne erzählte er von sieben Werten, die er durch seine Leidenschaft erkannte – indem er tat, was ihm Spaß machte, ohne sich zu verstecken. Zu diesen Werten gehört auch die Wertschätzung. „Das Wort ‚Danke‘ sollte viel öfter über unsere Lippen kommen. Der Aufwand, den andere Menschen für uns betreiben, ist nicht selbstverständlich“, so Gögelein aus vollster Überzeugung. Abgesehen davon gab Christian Kalis Tipps für mehr Nachhaltigkeit auf Festivals, und auch zwei Gastredner kamen bei der Veranstaltung zu Wort: Katharina und Allan Mutagwaba gründeten 2016 den „Mak Africa“ Coffeeshop in Augsburg und kämpfen für einen fairen Handel. Sie zahlen für Kaffeebohnen dreimal so viel, um Bauern in Tansania zu unterstützen.

Mit den „Halt, stopp!“-Veranstaltungen lehnen sich die Organisatoren an das amerikanische Redeformat „Ted-Talks“ an – dabei werden knapp 20-minütige Reden zu den verschiedensten Themen gefilmt und online gestellt. Auch dieser Abend wurde auf Kamera festgehalten und soll schon bald auf der Internetseite des Landesschülerrates erscheinen.

