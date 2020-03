05.03.2020

Reger Austausch unter Freunden

Welden ist mit Nové Stra˘secí eng verbunden. Bei Jugendaustausch wird Boot gefahren

Die Marktgemeinde Welden ist mit ihrer Partnerstadt Nové Stra˘secí eng verbunden. Der Kontakt nach Tschechien ist 2008 entstanden: „Wir wollten ein Land finden, das nicht als Urlaubsland gilt. Wichtig waren Kultur und Völkerverständigung.

Und natürlich spielte auch die Entfernung eine große Rolle“, sagen Franz und Waltraud Pfenning von der Arbeitsgruppe „Gemeindepartnerschaft Welden - Nové Stra˘secí“. Richtig Fahrt aufgenommen hat die Partnerschaft vor etwa sechs Jahren, 2018 wurde schließlich der Vertrag zwischen den beiden Gemeinden geschlossen. Begonnen hatte alles mit Weihnachtsfahrten im Austausch und in Nové Stra˘secí haben die Weldener Musikanten böhmische Lieder gespielt. „Da ist das Eis gebrochen“, erzählen die beiden.

Die Marktkapelle war dort und auch die Freiwillige Feuerwehr hat einen Besuch abgestattet. „Es geht vor allem darum, dass sich die Menschen besuchen und näher kommen, dass Freundschaften entstehen.“ Die Gastfreundschaft in den Partnerstädten zu erleben und eine andere Kultur kennenzulernen, sei gerade für junge Leute von großem Wert. Trotz Sprachbarrieren – verständigt wird sich auf Englisch und teilweise auf Deutsch – hatten sie immer eine Menge Spaß, berichten die Verantwortlichen.

Das Highlight im vergangenen Jahr war die Erkundung der schwäbischen Landschaft, als mehr als 40 Kinder und Jugendliche gemeinsam mit Waltraud und Franz Pfenning von Welden zum Rathaus in Augsburg radelten. „Die Herausforderung war riesengroß, denn wir hatten nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet.“

Auch in diesem Jahr sind bereits Besuche organisiert. Im Mai ist ein Besuch mit Familien aus Nové Stra˘secí im Deutschen Museum in München geplant. Danach wird es bei gemeinsamen Stunden mit Musik und tschechischem Bier gemütlich.

Vom 25. bis 29. Juli lädt die Arbeitsgruppe Gemeindepartnerschaft Welden zu einer Jugendbegegnung in die tschechische Partnerstadt ein. Dabei können acht Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren gemeinsam mit acht Jugendlichen aus Nové Stra˘secí drei Tage den Fluss Berounka mit Booten befahren. Übernachtet wird in Zelten auf Naturcampingplätzen direkt am Fluss.

Vom 11. bis 12. September treten Musiker aus Nové Stra˘secí beim Open Air der Generationen im Jugendtreff Welden auf. Und ebenfalls im September findet eine Bürgerfahrt zu den böhmischen Burgen und Klöstern statt. (kräm)

Themen folgen