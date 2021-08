Region Augsburg

18:30 Uhr

Es droht Stau: Die A8-Ausfahrt bei Neusäß wird ab Montag gesperrt

Plus Wer über die A8 nach Neusäß möchte, braucht ab Montag Geduld. Die Anschlussstelle zwei Wochen lang gesperrt. Bald könnte dort noch deutlich mehr gebaut werden.

Von Philipp Kinne

Ab Montag ist die Anschlussstelle Neusäß an der A8 in beiden Richtungen gesperrt. Mal wieder bedeutet das für Autofahrer: Staugefahr auf und um die Autobahn herum. Bis zum Ende der Sommerferien (12. September) kann die vielbefahrene Autobahn bei Neusäß weder verlassen noch angesteuert werden. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten. Robert Schmidt von der Betreibergesellschaft Pansuevia geht davon aus, dass an dieser Stelle in den kommenden Jahren größere Umbauten anstehen könnten. Das hat eine Reihe von Gründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

