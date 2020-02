09:13 Uhr

Reifenstecher beschädigt zwei Räder

An einem geparkten Auto wurden in Meitingen zwei Reifen zerstochen.

Ein Reifenstecher hat an einem Auto, das in Meitingen in der Bernhard-Monath-Straße geparkt war, zwei Räder beschädigt. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (gol)

