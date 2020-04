vor 20 Min.

Reifenstecher in Horgau unterwegs

In Horgauwurden die Reifen mehrerer Autos angestochen.

Zwei Männer deren Reifen angestochen wurden, melden sich bei der Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro.

Offenbar haben Unbekannte mehrere Autoreifen in Horgau angestochen. Zwei Autofahrer im Alter von 40 und 80 Jahren meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Sie gaben an, dass die Reifen ihrer Fahrzeuge in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag mit einem spitzen Gegenstand angestochen wurden.

Beim Auto des 80-Jährigen wurden alle vier Reifen angestochen, der 40-Jährige gab an, dass drei seiner Reifen beschädigt sind. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 700 Euro. (kinp)

Themen folgen