vor 19 Min.

Reifenstecher treibt in Horgau sein Unwesen

Ein Reifenstecher hat am Wochenende in Horgau zugeschlagen.

Drei Reifen an einem VW-Transporter werden in Horgau stark beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Täter.

Ein Reifenstecher hat am Wochenende in Horgau zugeschlagen. Der Täter beschädigte laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, an einem VW-Transporter, der in Horgau im Eggenweg 1 geparkt war, drei Reifen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt.

Der Unbekannte stach die Pneus so stark an, dass die komplette Luft entwich. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

