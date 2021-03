vor 16 Min.

Reisebüro in Steppach schließt, Feinkostladen öffnet

In Steppach öffnet Feinkost Maris in der Ulmer Straße.

Plus In zentraler Lage im Neusässer Stadtteil Steppach öffnet am Samstag ein neuer Feinkostladen in der Ulmer Straße.

Von Angela David

Nachdem Klaus Färber vor einigen Wochen sein Reisebüro in Steppach aufgegeben hat, eröffnet in den Räumen in der Ulmer Straße nahe des Dreiecks ein Feinkostladen.

"Wir wollten uns schon immer selbstständig machen und jetzt haben wir zugegriffen, als der Laden zum Verkauf stand", sagt der Augsburger Alper Maris, der zusammen mit seiner Frau Ceylan am Samstag das Geschäft mit mediterranen und türkischen Spezialitäten eröffnet.

Etliche Restaurants und Geschäfte in Steppach

Steppach ist einer der kleinen Stadtteile, die über eine sehr gute Nahversorgung verfügen - mit Eisdiele Dragone, Konditorei Ertl, etlichen Restaurants und dem Supermarkt Edeka Schmid, der gerade komplett renoviert. Die Geschäfte und Betriebe sind organisiert in der Interessenvertretung "Steppach in Aktion".

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen