Reitenbuch

20:05 Uhr

Betrunkener randaliert in Reitenbuch und bedroht Freundin

Ein betrunkener Mann bedroht am Montagnachmittag in Reitenbuch seine Freundin mit einem Messer. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz.

Ein betrunkener Mann bedroht am Montagnachmittag in Reitenbuch seine Freundin. Weil unklar ist, was der Mann vorhat, umstellt die Polizei das Grundstück.

Glimpflich ausgegangen ist ein Polizeieinsatz am späten Montagnachmittag in Reitenbuch. Ein 40-jähriger Mann rastete dort nach einer Auseinandersetzung mit seiner Freundin aus und randalierte in deren Wohnung. Im Zuge des Streits griff der deutlich alkoholisierte Mann zu einem Messer und bedrohte seine Freundin. Nachdem die Frau die Polizei verständigt hatte, umstellten die Besatzungen mehrerer Streifenwagen das Grundstück, damit der Mann nicht flüchten konnte. Ohne Widerstand zu leisten, ließ er sich anschließend festnehmen. (AZ)

Themen folgen