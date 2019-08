vor 22 Min.

Rekordbesuch beim Sommerfest der Freien Wähler

Über zahlreiche Besucher freuten sich am vergangenen Wochenende Meitingens Freie Wähler. Ortsvorsitzender Robert Hecht hatte gemeinsam mit Rudolf Helfert (UWG Erlingen) und Stefan Müller (FLW Herbertshofen) zum traditionellen Sommerfest der Parteifreien in den Sängerpavillon geladen. Neben vielen Gemeinderäten, FW-Mitgliedern und interessierten Bürgern waren auch FW-Kreischefin Claudia Schuster und Bezirksrat Markus Brem gekommen.

Ein Heimspiel hatte der Heimatabgeordnete Fabian Mehring, der aus seinem ersten Jahr im bayerischen Landtag berichtete. Kreischefin Claudia Schuster lobte ihre Meitinger Parteifreunde dafür, dass die Kommune eine echte „Hochburg der FW“ sei, in der man seit Jahren auf Augenhöhe mit der CSU gestalten würde. Brem gab einen Einblick in die Arbeit des Bezirks und sorgte mit seinem Tenorhorn für gute Stimmung unter den Gästen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil legte FW-Chef Robert Hecht die Grillschürze an und verköstigte die Gäste im voll besetzten Sängerpavillon des Meitinger Männergesangsverein Liederkranz, bevor die Freien Wähler bis spät in der Nacht miteinander feierten.

Dominierendes Thema bei den Tischgesprächen war freilich die Kommunalwahl im nächsten Frühjahr, bei der man mit dem Rückenwind aus den vorherigen Landtagswahlen der CSU auf den Fersen bleiben wolle. (peh)

