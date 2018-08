06.08.2018

Rekordernte: Saftpressen startet früher

Ab 18. August laufen in Herbertshofen die Maschinen

Am Samstag, 18. August, eröffnet der Obst- und Gartenbauverein Herbertshofen in der Mostanlage im Vereins-heim an der Jahnstraße 1 (nahe der Herbertshofer Sportanlage) die diesjährige Most- und Saftsaison. Anlieferer können von Vereinsmitgliedern Äpfel, Birnen, Weintrauben sowie Holunderbeeren zu Most und Säften verarbeiten lassen. „Wegen der Hitze wird in diesem Jahr die Saison früher eröffnet. Die Hochsaison beginnt dann etwa Mitte September“, sagt Vorsitzender Günter Wünsch. Wer sein Obst anliefern will, soll mindestens zwei bis drei Wochen im Voraus mit den Verantwortlichen des Herbertshofer Obst- und Gartenbauverein einen Termin für die Pressung vereinbaren. Dabei sollten die Obstsorten und deren Gewicht angegeben werden. Ab Montag, 13. August, können sich Obstbesitzer zwischen 17 und 20 Uhr unter Telefon 08271/40555 anmelden und einen Termin vereinbaren. (peh)

