11:45 Uhr

Renitenter Radler geht in Adelsried auf Autofahrer los

Ein Unbekannter verpasst nach einem Beinahe-Unfall der Motorhaube Fausthiebe und beleidigt den Fahrer.

Auf einen Autofahrer ist ein Radler am Mittwoch in Adelsried losgegangen. Der Mann fuhr nach Auskunft der Polizei gegen 17.50 Uhr in der Dillinger Straße auf Höhe des Rathauses nach rechts in eine Parklücke, um einen Lastwagen passieren zu lassen. Danach wollte er sich wieder in den Verkehr einfädeln, übersah aber einen 58-jährigen Autofahrer. Dieser konnte gerade noch abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Radfahrer warf daraufhin sein Fahrrad auf die Straße und ging auf den Autofahrer zu, um diesen offensichtlich zur Rede zu stellen. Um seinem Ärger Nachdruck zu verleihen, schlug der Mann laut Polizei mit der Faust auf die Motorhaube und warf dem Autofahrer einige Beleidigungen zu. Anschließend hob er sein Fahrrad auf und schob es Richtung Ortsmitte.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Dabei soll sich der Radler offenbar mit einer entgegenkommenden Frau unterhalten haben. Er wird auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt, war circa 1,80 Meter groß, schlank und hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug ein helles Hemd, Jeans und führte einen grauen Rucksack mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (thia)

Themen Folgen