Rennradfahrer stößt in Biburg mit Autofahrer zusammen

Trotz der Kollision mit einem Audi in Biburg kann ein Radler gerade noch einen Sturz verhindern. Es bleibt beim Sachschaden.

Ein Rennradfahrer ist am Mittwoch auf der Augsburger Straße in Biburg mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Der Radler konnte trotzdem einen Sturz gerade noch verhindern.

Der 56-Jährige radelte laut Polizei um 16.37 Uhr in Richtung Diedorf. Am Ortsende auf Höhe der Tankstelle wollte er nach links auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln und gab ein Handzeichen. Ein hinter ihm fahrender 50-Jähriger in seinem Audi interpretierte dies jedoch als Aufforderung zum Überholen. Als er auf gleicher Höhe war, zog der Rennradfahrer nach links. Bei der Kollision blieb der Radler unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. (thia)