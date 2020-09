09:56 Uhr

Rennradfahrer wird in Altenmünster von Auto erfasst

Ein Rennradfahrer ist am Sonntag von einem Auto in Altenmünster erfasst worden. .

Einen Rennradfahrer hat ein Autofahrer in Altenmünster wohl übersehen. Beim Zusammenstoß bricht sich der Radfahrer sein Handgelenk.

Ein 46-jähriger Rennradfahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto das rechte Handgelenk gebrochen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem Rad auf der Hauptstraße in Altenmünster in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein entgegenkommender Autofahrer bog zur gleichen Zeit nach links in die Baiershofer Straße ab.

Polizei schätzt Sachschaden am Rennrad auf 5000 Euro

Dabei übersah er offenbar der Radfahrer und es kam zum Unfall. Der Radfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am hochwertigen Rennrad des Mannes entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. (kinp)

Themen folgen