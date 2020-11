vor 17 Min.

Restmülltonne in Margertshausen fängt Feuer

Mit neun Mann rückte die Feuerwehr aus Margertshausen an, um den Brand zu löschen.

Eine Streife der Polizei entdeckt in der Nacht den Brand und alarmiert die Feuerwehr. Die Verursacherin ist schnell ausgemacht.

Eine Restmülltonne war am Donnerstag in Margertshausen in Flammen aufgegangen. Eine Polizeistreife bemerkte um 1.40 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

Die brennende Restmülltonne stand auf dem Gehweg in der Welserstraße. Mit neun Mann rückte die Feuerwehr aus Margertshausen an, um den Brand zu löschen. Eine Anwohnerin konnte schließlich als Verursacherin ermittelt werden. Sie hatte laut Polizei heiße Asche in die Restmülltonne geleert. Der Sachschaden wurde auf rund 200 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, besondere Vorsicht bei dem Betrieb von Kaminöfen walten zu lassen und die entstandene Asche dementsprechend vorsichtig zu entsorgen. (thia)

Themen folgen