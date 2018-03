19:00 Uhr

Retter plagen mehrere Probleme

Der Rotkreuz-Geschäftsführer Thomas Haugg versteht die Kritik von Gersthofer Stadträten am neuen Standort der Rettungswache nicht.

Von Gerald Lindner

Eine schnellere Zufahrt zur Autobahn A8 bekommen sollen die Notärzte und Sanitäter der Rettungswache Gersthofen. Nach einem Beschluss des Bauausschusses sollen so die Wege zu Einsätzen vor allem im Landkreis-Norden verkürzt und damit Menschenleben gerettet werden.

Nicht verstehen kann der Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbands Augsburg-Land, Thomas Haugg, dass einige der Gersthofer Stadträte den neuen Standort der Rettungswache als „schlecht gewählt“ beurteilen. Dieser war erst vor einem guten halben Jahr bezogen worden, weil die Räumlichkeiten im Gersthofer Rotkreuzhaus an der Daimlerstraße zu klein geworden waren und nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprachen.

„Ich darf nur in einem gewissen Radius die Wache versetzen – gehe ich darüber hinaus, muss neu ausgeschrieben werden“, betont Haugg. Zudem habe ein „extremer Zeitdruck“ bestanden, um für ausreichende Räumlichkeiten zu sorgen. So habe der Rotkreuz-Kreisverband nachweisen müssen, dass der neue Standort einen „taktischen Vorteil“ biete. „Nachdem die Behörden die neue Wache abgesegnet haben, muss dieser Vorteil ja bestehen.“

Mithilfe der insgesamt acht Rettungswachen im Landkreis Augsburg könne überall die gesetzlich vorgeschriebene Rettungsfrist eingehalten werden: „Die Stützpunkte in Neusäß und Diedorf liegen direkt an Straßen, da gibt es keine Ausfahrtprobleme.“ Ähnlich verhalte es sich mit Bobingen, Schwabmünchen, Zusmarshausen und Meitingen. „Sie befinden sich jeweils im Ortskern, sodass alle Richtungen gut angefahren werden können.“

Allerdings plagen die Retter durchaus mehrere Probleme. So sei der Rettungsdienst sehr stark ausgelastet: „Wir fahren im Augsburger Land bei 37000 Einsätzen rund 1,1 Millionen Kilometer, also zweieinhalb mal von hier zum Mond.“ Und jedes Jahr wachse diese Zahl um zwei Prozent, ohne dass das finanzielle Budget mitsteige. „Dabei stehen wir unter sehr starkem Kostendruck.“ Denn alle fünf bis zehn Jahre werde der Rettungsdienst neu ausgeschrieben. „Bei solch einer Ausschreibung muss ich sogar den Spritverbrauch kalkulieren“, so Haugg weiter – obwohl die Zahl und Entfernung der Eisätze ja nicht im Vorhinein genannt werden könne. Die regelmäßig erforderliche Neubewerbung sorge auch dafür, dass es immer schwieriger werde, Nachwuchs zu finden: „Denn wer will bei uns anheuern, wenn er nur fünf Jahre Jobperspektive hat?“ Hinzu komme, dass die Bezahlung immer noch viel zu niedrig sei. „Da müssen die Tarifpartner allmählich mal zu Potte kommen.“

Lob hat Haugg für die Entscheidung Gersthofens, die 23000 Euro für den direkten Zugang zur Autobahn zu finanzieren. „Dadurch sind wir auf allen Bereichen gerüstet. Selbstverständlich werde dieser direkte Zugang auch der Gersthofer Feuerwehr zur Verfügung gestellt, so Haugg weiter. Stadtrat und Feuerwehrmann Bernhard Happacher (FW) hatte dies gefordert.

