vor 17 Min.

Retter suchen im Lech nach vermisstem Jugendlichen

Aktuell suchen Rettungskräfte nach einem Vermissten im Lech zwischen Augsburg und Ellgau im Landkreis Augsburg. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Großeinsatz bei den Rettungskräften in Augsburg und im Landkreis: Sie suchen nach einem Jugendlichen, der möglicherweise im Lech abgetrieben wurde. Nach Angaben der Polizei wurde er zuletzt in der Wolfzahnau in Augsburg gesehen. Dort war er offenbar mit einem anderen Jugendlichen im Wasser, der sich aber ans Ufer retten konnte.

Ob sich der zweite Jugendliche noch im Wasser befindet oder inzwischen unbemerkt ans Ufer gelangt ist, ist noch unklar. Taucher der Wasserwacht und der DLRG sind im Einsatz, auch ein Hubschrauber der Polizei sowie Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren. Sie suchen sowohl den Lechkanal als auch den Lech von Augsburg bis nach Ellgau im nördlichen Landkreis Augsburg ab.

Einsatzkräfte suchen auch in der Nähe der Autobahnbrücke nach einer vermissten Person. Bild: Jörg Heinzle

Laut Polizei hatten die Schwimmer um Hilfe gerufen, Notrufe von Passanten waren gegen 16 Uhr eingegangen. Der Lech hat nach den Regenfällen Ende Mai noch eine starke Strömung. (jöh/thia)

Die Wasserwacht ist mit Booten und Tauchern im Einsatz. Bild: Michael Hochgemuth

Themen Folgen