vor 5 Min.

Retter suchen im Lech vermisste Person

Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte am Sonntagnachmittag nach einer vermissten Person. Ein Jugendlicher soll laut Polizei um Hilfe rufend im Lech verschwunden sein.

Großeinsatz am Sonntagnachmittag in Gersthofen an der Kanalstraße

Es war gegen 16 Uhr am Sonntagnachmittag, als die ersten Martinshörner durch die Stadt heulten. Es sah alles ganz nach einem der vielen täglichen Einsätze für die Rettungskräfte aus. Doch quasi im Minutentakt kamen immer mehr Rettungsfahrzeuge aus allen Ecken hervor – alle mit dem gleichen Ziel: entlang der Bauernstraße zur Kanalstraße. Und spätestens, als Einsatzfahrzeuge mit Schlauch- und Rettungsbooten auf dem Anhänger in Richtung Lech rasten, war klar: Es kann sich nicht um einen alltäglichen Unfall handeln. Nachfragen unserer Zeitung bei Polizei und Feuerwehr in Gersthofen hinterließen jedoch großes Rätselraten. Niemand wusste zunächst etwas von einer Alarmierung.

Aufklärung brachte erst ein Anruf bei der Einsatzleitstelle in Augsburg. „Es handelt sich um eine Wasserrettung“, lautete die knappe Antwort. Zwei Personen sollen demnach in Augsburg im Bereich der Wolfzahnau im Lech verschwunden sein. Eine fieberhafte Suche begann. "Augsburg-Teil Seite 29, Lokales S.2

