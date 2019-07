vor 45 Min.

Rettungskräfte üben das volle Programm

Eine gemeinsame Evakuierungsübung führten die vier Ortsteilfeuerwehren Diedorfs und das Rote Kreuz am Seniorenzentrum durch.

Wenn’s am Seniorenheim brennt: Rotes Kreuz und Feuerwehren proben in Diedorf

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ein früher Freitagabend in Diedorf, die Menschen freuen sich aufs Wochenende. Plötzlich heulen Sirenen los, die nichts Gutes verheißen. Feuerwehrfahrzeuge und Rettungsfahrzeuge rasen mit Blaulicht in Richtung des Seniorenzentrums. Kein schöner Gedanke, dass es gerade dort einen Notfall geben könnte. Doch schnell wurde klar, dass es sich hier nicht um eine Katastrophe, sondern um eine gemeinsame Evakuierungsübung der vier Ortsteil-Feuerwehren Diedorfs und dem Roten Kreuz handelt.

Ziel der Übung: das optimale Zusammenspiel aller Einsatzkräfte zur Beherrschung des Brandgeschehens und der schnellen Rettung Verletzter. Dafür war ein Großaufgebot an BRK- und Feuerwehreinsatzkräften vor Ort.

Geübt wurde ein Szenario, das jederzeit eintreten kann: Ein Brand ist während einer Veranstaltung im Tagungsraum ausgebrochen. Alle Personen müssen schnellstens ins Freie gebracht werden, einige von ihnen leiden bereits an Reizungen der Atemwege und kommen nicht mehr selbstständig in Sicherheit. Da sich der Brand direkt im Keller unter der Tages- und Kurzzeitpflege ausbreitet, muss auch der Bereich dort geräumt werden. Beißender Rauch stieg von dort aus auf, und Erkundungstrupps mit schwerer Atemschutzausrüstung wurden ins Gebäude geschickt, um nach möglichen vermissten Personen zu suchen.

Bei diesem simulierten Ernstfall kam das volle Programm zum Einsatz: So wurden Verletzte schnell und zugleich vorsichtig aus dem Gebäude geborgen. Bettlägerige Personen wurden über dafür geeignete Matratzen durch die Feuerwehr ins Freie zum Verletztensammelplatz gebracht, gehunfähige Senioren auf Tragen herausgebracht, wo bereits der Rettungsdienst mit Notarzt und Betreuungsdienst bereitstand und übernahm.

Alle Personen wurden registriert, um sicherzustellen, dass niemand im Gebäude verblieben ist. Fürsorglich kümmerten sich die Retter um die „Verletzten“, die ein breites Spektrum an Verletzungen aufwiesen. Zunächst wurden sie entsprechend ihren Verletzungen behandelt oder direkt in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Da allein der Hausalarm für die Bewohner eine Stresssituation darstellt, wurde des Weiteren angenommen, dass drei verwirrte, demente Personen verschwunden waren, die unter Einbeziehung von zwei Drohnen des BRK und der BRK Motorradstreife gesucht wurden. Johann Scheffel, Fachdienstleiter Technik und Sicherheit, erklärte dazu, dass mittels der Drohnen, ausgerüstet mit Wärmebildkameras, etwa 25 bis 30 Minuten in einer Höhe bis zu 100 Metern nach den Vermissten gesucht werden könne. Ist die Drohne fündig geworden, so bleibt sie dort in der Luft stehen, dann übernimmt die Motorradstreife.

Die Übungsleitung Thomas Rittel und Thomas Ring war mit dem Verlauf der Übung sehr zufrieden: „Nur durch die Mitwirkung der Feuerwehren, des BRK-Betreuungsdienstes, des BRK-Sanitätsdienstes, des BRK-Drohnenteams und weitere BRK-Kräfte war eine zügige Abwicklung der Übung möglich, und alle „Verletzten“ und „Betroffenen“ konnten versorgt werden“, dankte Zugführer Thomas Rittel für eine gute Zusammenarbeit. „Durch die Übung wurden ein paar Punkte aufgedeckt, die jetzt für den Ernstfall vorbereitet werden können. Dadurch wird die Sicherheit der Bewohner nochmals erhöht.“

Themen Folgen