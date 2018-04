vor 17 Min.

Rinderstall: Neue Varianten sind auf dem Tisch

Für den Bebauungsplan „An der Lindenstraße“ gab es Einwendungen. Wie sich der Rat Zeit verschafft

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Ein Gesamtpaket mit kritischen Stellungnahmen und Anregungen sei zu dem ausgelegten Planentwurf „An der Lindenstraße“ eingegangen, erklärte Werner Dehm vom Fachplanungsbüro Opla in der Sitzung des Marktrats Diedorf. Aus der Bevölkerung waren zwei Anregungen zum Standort Aussiedlung Bullenmaststall mit Regionalvermarktung sowie von Anwohnern der Benzstraße gegen die Gartenhofhäuser gekommen.

Derzeit ist durch den Grundsatzbeschluss des Marktgemeinderats gegen den Standort Großberg-Lohe die Suche nach einem Ersatzstandort für den Aussiedlerhof von Alois Rittel festgefahren. Damit steigt, ohne einen beiderseitig akzeptierten Ersatzstandort, das Risiko einer fehlerhaften Abwägung der Eigentümerbelange und damit auch das Haftungsrisiko des Markts Diedorf.

Für die weitere Vorgehensweise hat das Planungsbüro fünf mögliche Varianten zur Sitzung mitgebracht: Die Szenarien 1.0, modifizierter Auslegungsstand sowie 1.1 modifizierter Auslegungsstand mit Einfamilienhäusern und Doppelhäusern. Dabei wird die Fortführung der bisherigen Planung in ihrer geänderten Fassung nach der ergänzenden Öffentlichkeitsbeteiligung beschlossen und in Kraft gesetzt. Die Zurückstellung des genannten Baugesuchs läuft allerdings am 22. April aus, das Bauleitverfahren droht aber bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen zu sein. Deshalb müsste ergänzend, um Zeit zu gewinnen, eine Veränderungssperre erlassen werden, so Dehm.

Des Weiteren müsse bei diesen beiden Varianten angenommen werden, dass der Bebauungsplan von dem Bauwerber des Aussiedlerhofs mit einer Normenkontrolle angegriffen wird. Damit könnte die Umsetzung der neuen Baugebiete an der Lindenstraße auf Jahre blockiert sein. Bei Erfolg einer Normenkontrolle komme die Hofstelle wie beantragt, machte Dehm aufmerksam.

Zwei weitere Möglichkeiten stellte der Fachmann den Gemeinderäten mit den Varianten 2.0 und 2.1 vor. Sie beinhalten zum einen den modifizierten Auslegungsstand mit Änderung der Gartenhofhäuser in Einfamilienhäuser und Doppelhäuser und Herausnahme der Flächen der Familie Rittel südlich der Lindenstraße ohne Flächen der Landwirtschaft, zum anderen den modifizierten Auslegungsstand mit Änderung der Gartenhofhäuser und Herausnahme der Flächen Rittels südlich der Lindenstraße mit Flächen für Landwirtschaft.

Szenario 3 sah das Planungsbüro als einzigen Weg, der in absehbarer Zeit eine Realisierung der geplanten Baugebiete erwarten lässt: die Überplanung mit optimierter Hofstelle. Dies bedeutet, die Hofstelle Rittel wird in die Planung aufgenommen und die Anordnung der baulichen Anlagen optimiert. Diese Variante müsste, so erklärte Dehm, über eine kurzfristige Veränderungssperre abgesichert werden.

Einige Räte konnten sich diese Variante nicht vorstellen, sahen sie darin mehr Einsiedelung des Hofs, denn Aussiedelung. Der Zweite Bürgermeister Helmut Ritsch (Wir für Diedorf) machte darauf aufmerksam, dass der Markt bis auf diese letzte Variante immer ein Haftungsrisiko eingehe.

Mit den fünf Varianten des Planungsbüros Opla standen die Marktgemeinderäte vor ganz neuen Erkenntnissen und Fragen. Vor allem im Hinblick auf ein mögliches Amtshaftungsrisiko wollten die Mitglieder des Gremiums an diesem Abend noch keine Entscheidung treffen. „Eine Veränderungssperre gibt uns Zeit, die Vor- und Nachteile der Vorschläge und Belange nochmals zu beraten“, sprach sich Bürgermeister Högg für den Beschluss einer Veränderungssperre aus. „Sonst haben wir ein Problem, denn das Landratsamt wird am 24. April den Genehmigungsbescheid für den Aussiedlerhof ausstellen und dann kommt der Stall.“ Das Gremium beschloss einstimmig die Veränderungssperre.