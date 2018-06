vor 49 Min.

Riskante Trikot-Transfers

Ganz ehrlich: Als Fußball-Fan kannst Du wahnsinnig viel falsch machen in diesen Tagen.

Von Christoph Frey

Vor allem in der Kleiderfrage. Wer sich nämlich jetzt schon mit dem original deutschen Trikot für die WM eindeckt, hat womöglich bald ein Kleidungsstück am Hals, das niemand mehr haben will. 2002, 2010 und 2014 sind die Weltmeister schon in der Vorrunde raus – da wird der Trikotkauf zum jetzigen Zeitpunkt zum Risikospiel.

Auch zum monetären: Stolze 89,95 verlangt der sich seiner Werte allzeit bewusste Deutsche Fußballbund für ein Männerhemd, Damen und Kinderausstattung gibt’s ein bisschen günstiger. Da muss man sich schon überlegen, ob man sich das für (im ungünstigsten Fall) drei Vorrundenspiele gönnt. Fußball-Manager mögen großzügig über die eine oder andere verzockte Transfer-Million hinwegsehen können - dem durchschnittlichen schwäbischen Familienvater dagegen ist bei Trikot-Transaktionen mehr nach kontrollierter Offensive. Die Null muss stehen auf der Ausgabenseite.

Doch dem Fußballgott sei Dank: Die DFB-Marketing-Strategen haben eine Alternative gefunden: Die Hymnenjacke in schlichtem Schwarz für schlappe 100 Euro. Trägt sich bestimmt ganz toll, ist superchic und genau das Richtige für eine Fußball-Trauerfeier.

