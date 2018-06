vor 44 Min.

Risse im Stamm: Stadt baut Maibaum ab

War das trockene Wetter schuld? Gestern zog Gersthofen aus Sicherheitsgründen die Notbremse

Böse Überraschung für viele Gersthofer: Der lieb gewonnene Maibaum am Rathausplatz ist am Dienstagmorgen aus Sicherheitsgründen abgebaut worden. Bei einer Routinekontrolle waren in dem mehr als 30 Meter langen Stamm Trocknungsrisse festgestellt worden, die sich verbreiterten. Hinzu kam die Gefahr durch Gewitterböen, die bei der derzeitigen Wetterlage immer wieder gegeben ist.

Deshalb entschloss sich die Stadtverwaltung aus Sicherheitsgründen, den 2016 aufgestellten Baum vorzeitig abzubauen. Er hätte ursprünglich bis zum Herbst stehen sollen. Im kommenden Frühjahr soll es einen Nachfolger geben.