11.10.2020

Robin Krasniqi: Ein Gersthofer schreibt sein Märchen und ist Weltmeister

Plus Der Gersthofer Profi betreibt an seinem Wohnort ein Studio, in Augsburg ein Eis-Café und ist am Ziel seiner Träume: Weltmeister! Dafür gibt es Lob von Henry Maske.

Von Oliver Reiser

Ein Gersthofer aus dem Ortsteil Hirblingen ist Weltmeister im Boxen! In Fachkreisen eine Sensation. Deshalb stand Robin Krasniqi mit seinen zwei Gürteln stolz in der Magdeburger Getec-Arena und war vom größten Kampf seines Lebens noch völlig euphorisiert. "Ich wusste vorher, dass dieser Kampf mein Ende oder ein neuer Anfang sein wird. Ich bin sehr stolz. Ich bin ein Mann, der für große Aufgaben geboren ist", sagte der neue Champion im Halbschwergewicht kurz nach Mitternacht. Sein Gegner Dominic Bösel musste sich da gerade ärztlich versorgen lassen, nachdem der Favorit von Krasniqi in der dritten Runde mit einer spektakulären Rechten K.o. geschlagen worden war.

Die Geschichte von Robin Krasniqi, der in Gersthofen (Landkreis Augsburg) wohnt und dort am 1. Oktober im Industriegebiet am Ballonstartplatz ein Box-Gym eröffnet hat, ist eines jener Box-Märchen, die es heutzutage eigentlich nicht mehr gibt. Als Notnagel und Außenseiter eingekauft, sollte er Bösel bei dessen erster Titelverteidigung zwar Paroli bieten, aber letztlich vor keine großen Probleme stellen.

Die ARD übertrug erstmals seit sechs Jahren wieder einen WM-Kampf live

Schließlich war alles für die nächste Karriere-Stufe von Bösel vorbereitet worden: Die ARD übertrug erstmals seit sechs Jahren wieder einen WM-Kampf live, 2,5 Millionen Menschen schauten vor dem Fernseher zu, und Über-Boxer Henry Maske analysierte die Künste seines vermeintlichen Nachfolgers. Dann erwischte Krasniqi Bösel so hart am Kopf, dass dieser wie ein Baum zu Boden fiel. Er lag mit glasigen Augen im Ring, war kurzzeitig völlig weggetreten. "Ich bin erschrocken. Mit so etwas rechnet man nicht. Ich bin sprachlos", meinte Bösel, der seinen IBO-Titel und die Interims-WM der WBA wieder los war.

In Augsburg-Pfersee betreibt Krasniqi eine Eisdiele

Als Bösel gegen 3 Uhr nachts aus ärztlicher Versorgung ins Hotel zurück kehrte, feierte Krasniqi da bereits mit seinen zahlreichen Fans unter den 2000 zugelassenen Zuschauern. "Das ist der größte und schönste Tag in meinem Leben. Mir kann kein Geld der Welt dieses Gefühl geben", sagte der 33-Jährige. "Wir haben bis 5 Uhr in der früh gefeiert", berichtet Jürgen Riess. Der Inhaber des Gersthofer Eiscafes Giotto, dessen Eisdiele in Augsburg-Pfersee Krasniqi gepachtet hat, saß in Magdeburg direkt am Ring und hielt seinem Freund und Geschäftspartner die Daumen.

Krasniqis Lebensgeschichte ist keine alltägliche. Er wuchs in den Wirren des Kosovo-Krieges auf, floh mit seinen Geschwistern und der Mutter in den Wald, um nicht im Kugelhagel zu sterben. Das Elternhaus war nach der Rückkehr völlig zerstört. Der Vater war ein politisch Verfolgter, hatte das Land da längst verlassen müssen. Mit 17 Jahren holte ihn der Vater, der in München einen Obst- und Gemüsehandel betreibt, nach Deutschland. Verängstigt und ohne Sprachkenntnisse fand Krasniqi im Boxen seine Berufung.

Krasniqi galt lange als einer, der im entscheidenden Moment versagte

Doch zum großen Wurf reichte es lange nicht. Krasniqi galt als einer, der in großen Kämpfen nicht ablieferte. Das hat sich nun schlagartig geändert. Mit seinem neuen Trainer Magomed Schaburow, einem gebürtigen Tadschiken, hat er sich perfekt vorbereitet. "Wenn er diesen Moment genug genossen hat, ist er mit Sicherheit dazu bereit, das Ganze zu wiederholen", befand Ex-Weltmeister Maske. Vor dem Kampf hatte auch er Zweifel geäußert, ob Krasniqi seine bisherigen Niederlagen ausblenden kann. Konnte er. Und seine Lebensgeschichte spielte dabei eine große Rolle. "Ich habe so viele Höhen und Tiefen erlebt, ich habe geweint und oft gehört, es sei mit mir zu Ende", sagte Krasniqi. "Aber ich habe immer an mich geglaubt und bin meinen Zielen treu geblieben." Sein neues Ziel wird nun sein, die WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Der Gegner dürfte klar sein: Bösel hat sich einen Rückkampf vertraglich zusichern lassen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen