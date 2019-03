vor 34 Min.

Roboter bringt Schülern in Zusmarshausen das Programmieren bei

Nach langer Diskussion verspricht die Politik viel Geld für die Digitalisierung der Schulen. Wie moderne Medienerziehung in der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen schon jetzt aussieht.

Von Günter Stauch

Der kleine, himmelblaue Lernroboter namens Dash bereitet seinem Namen alle Ehre: Flink saust das kugelige, fast putzig wirkende Gerät über den Boden des Klassenraums und nähert sich den Gästen. „Ihr seid Superschüler, ihr seid Superschüler“, quäkt es aus dem intelligenten Spielgefährten, und einem Papagei gleich wiederholt er, was ihm Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Bernhard Uhl zuvor geflüstert hatte. Der hat sichtlich Spaß am rollenden Automaten, mit dem Schüler der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen das Abc des Programmierens kinderleicht einüben. Das ist spielerischer Alltag mit ernstem Hintergrund an der Referenzschule für Medienbildung.

Nachdem Bund und Bundesländer in der vergangenen Woche beim gemeinsamen Digitalpakt mit einem Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro eine Einigung erzielt haben, könnte für die Zusmarshauser bald eine neue Geldquelle sprudeln. Denn die staatliche Förderung soll zur Vernetzung von Schulgebäuden und der Anschaffung von schulischem WLAN, Lernplattformen, interaktiven Tafeln, Displays, Laptops und Notebooks genutzt werden. Für jede der rund 40000 Schulen in Deutschland wird mit einer Summe von 25000 Euro pro Jahr gerechnet.

Schule gilt als Vorreiter

„Wir spielen da in einer Art Champions League“, erklärt Beratungsrektor Klaus Raßhofer selbstbewusst die Spitzenstellung, die seine Schule seit Langem bei der Digitalisierung des Unterrichts einnimmt. Auch dank der Unterstützung der beiden Verbandsgemeinden Zusmarshausen und Horgau. Während so manche Bildungsinstitution im Landkreis noch um einen schlichten Beamer ringen muss, zählt in der Grund- und Mittelschule Zusmarshausen ein 84-Zoll-Multitouchscreen mit einem kinoleinwandgroßen Bildschirm zum selbstverständlichen Klassenrepertoire.

Wie geschickt und elegant die Schüler mit der vermeintlichen Erwachsenentechnik umzugehen verstehen, erfüllt auch Rektorin Daniela Wörle mit einem gewissen Stolz. Die Schulleiterin aus Regensburg, die Zusmarshausen besucht, hat ihren pädagogischen Fokus auf die Medienerziehung gelegt. Sie steht damit in der Tradition von Vorgänger und Informationstechnikspezialisten Roland Hoyer. Die Lehrerin für die Fächer Englisch, Sport und Kunst lässt durchblicken, dass auch sie beim neuen Medium kräftig Gas geben möchte. „Alles, was Sinn macht, gehen wir mit, etwa bei dem Schulversuch über die private Handynutzung an Schulen“, sagt Wörle. Dabei legt sie Wert darauf, dass sowohl Technik als auch Digitalisierung lediglich dienende Funktionen einnehmen. „Wohldosiert und an der richtigen Stelle eingesetzt, sollen sie die Pädagogik unterstützend begleiten.“ Heißt: Es gibt Grenzen. Schon Roland Hoyer hatte eingeschränkt, dass man bei aller Begeisterung fürs Digitale „nicht jeden IT-Schmarrn“ mitmachen werde. Experte Klaus Raßhofer sagt: „Wir sind trotz unseres beachtlichen Equipments keineswegs nur die ultimativen Computerfreaks, sondern musizieren auch und sehen uns im Freien einen Igel an.“

