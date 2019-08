07:44 Uhr

Rockiges und Süßes im Waldcafé

The Creeping Candies aus Augsburg spielten im Biergarten. Die Musik der 60er-Jahre hat es den Musikern angetan.

Von Diana Zapf-Deniz

Etwa 30 Kilometer nördlich von Augsburg liegt ein idyllisch kleines Dörfchen namens Blankenburg, ein Ortsteil Nordendorfs. Dort gibt es ein beliebtes Ausflugsziel, nämlich das Waldcafé Blankenburg. Bekannt für seine äußerst leckeren Flammkuchen könnte es zu seinem richtigen Insidertipp für Livebands werden. Denn der gemütliche Biergarten und die ungestörte Lage laden förmlich dazu ein. Die Band The Creeping Candies, die es in Augsburg seit 34 Jahren gibt, rockte am Samstag den Biergarten.

Nachdem das Wetter bis zum Abend regnerisch war, trauten sich wohl nicht mehr so viele aus dem Haus. Zudem war das Konkurrenzangebot mit Dorffest und anderen Feierlichkeiten wie dem Kulturina-Festival in Gersthofen groß. Doch der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Denn Bandmitglieder, Fans und Besucher waren super drauf. Sebastian Kochs, Gitarrist und Sänger, sowie Johann Pupeter, Bassist, und Christian Höllriegel, ebenfalls Gitarrist und Sänger, erzählten aus ihrer langjährigen Geschichte und gaben alte wie neue Songs zum Besten.

"Der beste Schlagzeuger, den wir je hatten“

Die Rockmusik der 60er-Jahre hat es den Musikern angetan, und so durfte einer der wenigen gecoverten Songs der Rolling Stones „Like a Rolling Stone“ natürlich nicht fehlen. Die „schleichenden Süßigkeiten“ landeten übrigens 1986 mit ihrer Platte „Flesh“ in der deutschen Independentszene einen echten Knaller. Die LP wurde von dem bekannten englischen Musiker Nikki Sudden produziert. Marian Tögel, Gründungsmitglied der Creeping Candies, sorgte dafür, dass bei dem Konzert in Blankenburg die Technik einwandfrei funktionierte. Das Küken der Gruppe ist Schlagzeuger Marcus „Maggi“ Jürgens. „Er passt voll in die Gruppe und ist der beste Schlagzeuger, den wir je hatten“, lobt Tögel. Vorbild der legendären Augsburger ist die 1976 gegründete US-amerikanische Garage-Rock-Band The Fleshtones.

In Woodstock-Stimmung versetzten die Candies mit „Ohio“ von Crosby Stills Nash & Young. Das groovige Konzert mit vielen selbst komponierten Songs kam hervorragend bei den Besuchern an. Ein Ehepaar aus Biberbach, das öfter im Waldcafé einkehrt, ist begeistert: „Wir mögen Rock- und Countrymusik und dachten uns, als wir den Termin in der Zeitung gelesen haben, dass wir vorbeikommen. Uns gefällt das Konzert sehr gut.“ Passend zu dem britischen Rock made in Augsburg schmeckt Martina Vitzthums selbst gemachter Apfel-Crumble. Noch heiß serviert mit Vanilleeis und Sahne zergeht er genauso zart auf der Zunge wie die Slides und Licks von Sebastian Kochs. Denn Kochs, dessen Mundpartie an die Mick Jaggers erinnert, liefert immer wieder geniale Soli. Vom Regen verschont und nach bester Unterhaltung war der Gruppe der Applaus gewiss.

