Roland Hefter bringt seine Isarrider mit

Bayerischer Musikhumor erklingt in der Stadthalle Neusäß

Roland Hefter wurde zum Publikumsmagneten in Neusäß. Alles fing an, als er im Vorprogramm die Fans von Monika Gruber mit unverfälschtem Dialekt und positiver Grundstimmung im Nu einfing. Nun ist er erstmals mit der Band Isarrider in der Stadthalle Neusäß zu Gast. Für den Auftritt am Samstag, 18. Januar, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

Beim Stadtjubiläum 2018 punktete er solo. Heuer begeisterte er die volle Halle mit „Des werd schon no“ und beim Stadtfest. Das Feuilleton lobte, er sei „kein Selbstdarsteller, glattgebügelter Star, sondern sympathisch, einzigartig, eine Punktlan-dung“, dass „der Alpenbarde das Publikum zum Jubeln brachte mit hintergründigen Songs und sympathischer Natürlichkeit“.

Nun tritt er erstmals mit seiner Kultband an, den Isarridern, mit der er seit 1995 mit kräftig-derbem Alpenrock und schräg-schrillen Ausflügen in die bayerische Volksmusik tourt. Nie sich anbiedernd kommen die Lieder tief aus dem Inneren. Handgemachte Musik, krachledern lustige Texte, hintergründiger Humor und Münchner Lebensart, gewürzt mit Rock ‘n‘ Roll machen jedes Konzert zu einem einmalig positiven Erlebnis.

Für das Konzert „Roland Hefter mit Isarrider“ am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Donnerstag, 16. Januar, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns das Jahr, seit dem Roland Hefter mit den Isarridern unterwegs ist.

