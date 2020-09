10:40 Uhr

Roller von 18-Jähriger wird in Westheim gestohlen

Ein Unbekannter klaut den Roller einer 18-Jährigen im Neusässer Ortsteil Westheim. Nun ermittelt die Polizei.

Ihren Roller suchte eine 18-Jährige am Samstagabend gegen 23.30 Uhr vergebens. Wie die Polizei berichtet, stellte die junge Frau ihr Fahrzeug gegen 17 Uhr in einer Garage an der Ganghoferstraße im Neusässer Ortsteil Westheim ab. Als sie später wieder wegfahren wollte, war der Roller weg. Nun ermittelt die Polizei. Der Roller hat einen Wert von rund 800 Euro. (kinp)

