11:22 Uhr

Rollerdiebstähle in Gersthofen und Neusäß häufen sich

Seit Neuestem werden der Polizei vermehrt Diebstähle und Manipulationen an Motorrollern gemeldet. Doch Glück haben die Täter meistens nicht.

Auf Motorroller haben es bislang unbekannte Täter zurzeit abgesehen. Die Polizei in Gersthofen verzeichnet aktuell einige Fälle, die stets nach dem gleichen Muster ablaufen. Die Tatorte liegen in Neusäß und Gersthofen.

Neusäß : In einer Tiefgarage an der Georg-Odemer-Straße sind der Roller und das Fahrrad einer 65-jährigen Frau beschädigt worden. Am Tatort konnte laut Polizei noch ein Schraubendreher und das abgezwickte Fahrradschloss vorgefunden werden. Vermutlich wurde der Täter beim Klauen gestört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Tatzeit war zwischen Montag und Donnerstagnachmittag.

In einer Tiefgarage an der sind der Roller und das einer 65-jährigen Frau beschädigt worden. Am konnte laut noch ein Schraubendreher und das abgezwickte Fahrradschloss vorgefunden werden. Vermutlich wurde der Täter beim Klauen gestört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Tatzeit war zwischen Montag und Donnerstagnachmittag. Gersthofen : Ein 34-jähriger Mann meldete am Donnerstag sein Mofa als gestohlen. Er hatte es an der Händelstraße abgestellt. Die Tatzeit war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Kurz nach der Meldung des Diebstahls fand ein Mann das gestohlene Mofa in seiner Garage auf. Es war laut Polizei kurzgeschlossen worden.

Zwei Männer machen sich am Roller zu schaffen

In diesem Zusammenhang meldete sich ein 57-jähriger Mann, dass sein Roller, der an der Thyssenstraße stand, ebenfalls manipuliert worden sei. Ein Bekannter habe ihn informiert, dass sich am Donnerstag gegen 3 Uhr zwei Männer an dem Roller zu schaffen gemacht hätten. Als die beiden Täter den Mann bemerkten, flüchteten sie. Am Roller des 57-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Ottmarshausen : Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte es in Ottmarshausen einen ähnlichen Vorfall gegeben. Dieser Diebstahl misslang aber gründlich. Der Roller stand auf einem Anwesen an der Holzbachstraße. Heimlich schob der Dieb das Gefährt davon. Als er sich einige Hundert Meter vom Tatort entfernt hatte, wollte er das Zweirad laut Polizei vermutlich kurzschließen und wegfahren. Sein Pech war jedoch, dass die Elektronik des Rollers defekt war. Kurzerhand ließ er den Roller an der Leonhard-Hüttenhofer-Straße stehen und suchte das Weite. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen