11:12 Uhr

Rollerfahrer leicht verletzt: Notarzt fliegt mit Hubschrauber ein

52-Jähriger stürzte nach Zusammenstoß mit Auto auf Randstein

Von Christoph Frey

Aufsehen erregende Szenen spielten sich am Dienstagabend im Kutzenhausener Ortsteil Rommelsried ab: Gegen 18.45 Uhr kam es in der Horgauer Straße zu einer Kollision zwischen einer 22-jährigen Autofahrerin und einem 52-jährigen Roller-Fahrer, in deren Folge der Roller-Fahrer leichtverletzt wurde.

Laut Polizei spielte sich folgendes ab: Der Roller-Fahrer überholte die Dacia-Fahrerin in dem Moment, als sie in die Straße „Am Egelseefeld“ abbiegen wollte. Bedingt durch den Zusammenprall mit dem Pkw stürzte der 52-Jährige von seinem Roller und fiel auf den Randstein des Gehwegs. Vorsorglich wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen.

Nach ambulanter Versorgung konnte der Rollerfahrer aber leichtverletzt mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf 12000 Euro. Die Feuerwehr Rommelsried wurde zu Aufräumarbeiten und zur Sperrung der Straße, die eine Stunde dauerte, eingesetzt.

