Rollerfahrer nach Sturz in Gersthofen leicht verletzt

Ein 39-Jähriger stürzt in der Gersthofer Bahnhofstraße von seinem Roller. Er kommt ins Krankenhaus.

Ein 39-jähriger Rollerfahrer ist am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Gersthofer Bahnhofstraße gestürzt. Laut Polizei musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 39-Jährige verletzte sich an der linken Schulter. Er kam zur Untersuchung ins Uniklinikum. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 200 Euro, schätzt die Polizei. (kinp)