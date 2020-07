25.07.2020

Roman Mayer baut Lager in Gersthofen

Mehr Lagerraum: Die Roman Mayer Logistik Group erweitert ihre Lagerkapazitäten am Stammsitz Gersthofen. Auch die Kapazitäten in Nürnberg werden ausgebaut.

Logistikgruppe baut Kapazitäten am Stammsitz und in Nürnberg weiter aus

Die Roman Mayer Logistik Group mit Hauptsitz in Gersthofen wird in den kommenden Monaten ihre Lagerlogistik-Kapazitäten weiter ausbauen. Sowohl in Gersthofen, als auch in der Niederlassung Nürnberg wird in neue Logistikzentren investiert.

„Unsere bestehenden Logistik-einheiten sind komplett ausgelastet, sodass wir im Moment jegliche Art von kurzfristiger Anfrage ablehnen müssen“, erläutert Gianluca Crestani, Geschäftsführer des Familienunternehmens, die Situation des Gersthofer Logsitikdienstleister.

„Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass der Bedarf nach zusätzlichen Kapazitäten weiter zunimmt.“ Das habe sowohl etwas mit dem starken Wachstum im Online-Handel, als auch mit einer zunehmenden strategischen Neuausrichtung bei der Absicherung von Lieferketten der Industrie zu tun.

In der Niederlassung Nürnberg ist die Erweiterung bereits in vollem Gange. Hier entsteht für einen namhaften internationalen Markenartikelhersteller ein vollautomatisches Hochregallager. Das moderne High-Tech-Logistikzentrum mit einer Gesamtkapazität von knapp 30000 Paletten befindet sich bereits in der Anlaufphase und wird in den kommenden Wochen seinen vollständigen Betrieb aufnehmen.

Auch am Stammsitz in Gersthofen haben die Baumaßnahmen für ein neues Logistikzentrum begonnen. Insgesamt 10000 Quadratmeter Lagerfläche mit modernen Büro-strukturen werden dabei als „Multi-User-Lager“ entwickelt: Auf insgesamt drei Brandabschnitte verteilt können damit Kunden mit unterschiedlichsten Waren und Anforderungen in logistischer Top-Lage bedient werden.

„Wir haben uns für eine modulare Bauweise entschieden und können dadurch in einer späteren Endausbaustufe bis zu 25000 Quadratmeter integrierte Gesamtlagerfläche realisieren“, erläutert Inhaber Roman Mayer das Gersthofer Bauprojekt. „Speziell für Kunden mit logistischen Großprojekten bieten wir mit dieser Lösung eine hochinteressante Option.“

Durch die beiden Investitionen erweitert die Roman Mayer Logistik-Group ihre Gesamtkapazität auf 290000 Quadratmeter. „Der Trend in Industrie und Handel, Logistikprozesse an externe Partner zu übertragen, wird auch nach der Corona-Krise weiter anhalten“, so Crestani. Die Erfahrungen der letzten Monate hätten offengelegt, wie wichtig es ist, Logistikprozesse und deren Strukturen an externe Spezialisten zu übertragen und damit Kapazitäten und Kosten zu variabilisieren. „Eine atmende Logistik wird sich für Industrie- und Handelsunternehmen in Zukunft noch stärker zum wettbewerbsrelevanten Faktor entwickeln“, beschreibt Crestani das Marktverhalten.

Das Gersthofer Unternehmen ist mit seinen 1400 Mitarbeitern seit vielen Jahrzehnten Partner großer Industrie- und Handelsunternehmen wie Metro, Henkel und BASF. Neben umfangreichen Logistikprojekten in ganz Deutschland ist man mit einem eigenen Fuhrpark von über 400 ziehenden Einheiten gleichzeitig einer der größten deutschen Anbieter von Werksverkehrsersatzlösungen. (AL)

