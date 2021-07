Das Jugendhaus in Rommelsried wird abgerissen

Plus Erst vor wenigen Wochen kaufte der Landkreis das Gebäude am Mühlberg der Benediktinerabtei St. Stephan ab. Die zunächst angedachte Sanierung ist nun vom Tisch.

Das Jugendhaus in Rommelsried gehört der Vergangenheit an. Wie das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, werde das Gebäude nicht mehr weitergeführt und abgerissen. Damit verschwindet endgültig eine Stätte, die viele Jahrzehnte lang ein Domizil und beliebter Treffpunkt für Jugendliche war.