Ross und Reiter ziehen durch Gabelbachergreut

Am Sonntag findet der Leonhardiritt statt. Er hat lange Tradition

Gabelbachergreut ist am Sonntag, 27. Oktober, wieder Anziehungspunkt für Pferdefreunde und Schaulustige: Denn an diesem Tag veranstaltet die katholische Kirchenstiftung St. Leonhard um 14 Uhr den traditionellen Leonhardiritt, bei dem auch die Pferde gesegnet werden. Vorher schon, um 13.15 Uhr, wird bei einer Andacht zu Ehren des heiligen Leonhard gebetet. Der heilige Leonhard gilt als Schutzherrn der Bauern und des Viehs, besonders der Pferde.

Der Legende nach stammt Leonhard aus einer vornehmen Familie am Hofe des Frankenkönigs Chlodwig. Als Schüler des Bischofs Remigius von Reims habe er sich besonders den Gefangenen angenommen, heißt es. Der König habe ihn auch als Bischof gewollt, Leonhard aber hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen. Leonhard gründete auf einem vom König geschenkten Grundstück das Kloster Noblat bei Limoges. Dort starb er auch am 6. November 559. Schon zu Lebzeiten verbreitete sich sein Ruf als Gefangenenbefreier. Dem Heiligen als Löser feindlicher Ketten sind zahlreiche Kirche geweiht (Kettenkirchen).

Gegen Ende des 11. Jahrhunderts verbreitete sich die Verehrung des Heiligen auch im süddeutschen Raum und in Österreich. Er wurde auch zu den 14 Nothelfern gezählt. Schließlich wurde Leonhard auch zum Schutzherrn des Bauernstandes und des Viehs, insbesondere der Pferde. Die Leonhardiritte mit Pferdesegnung zeugen davon.

Eine Besonderheit in Gabelbachergreut ist der Leonhardsnagel. Dieser ist der Legende nach aus den Votivgaben der Wallfahrer geschmiedet worden. Dieser Nagel wiegt circa 115 Kilogramm und ist etwa 90 Zentimeter lang. Er trägt eine Reihe von Inschriften, bestehend aus Ortsnamen und Jahreszahlen, die früheste entzifferbare Inschrift lautet „Bobingen 1612“.

Die Wallfahrt nach Gabelbachergreut hat eine lange Tradition, verlor aber im Zuge der Mechanisierung der Landwirtschaft an Bedeutung. Im Jahr 1990 wurde die Pferdesegnung neu belebt. Nach wie vor steht die Pferdesegnung im Vordergrund. Die Reiter ziehen mit ihren Pferden und Kutschen durch den Ort und verweilen vor der Kirche, um den Segen für ihre Rösser zu erlangen. Früher stellten sich die Reiter ebenfalls an der Hauptstraße vor der Kirche auf, empfingen den Segen des Priesters und umrundeten die Kirche dreimal. Sie stellten sich und ihre Tiere unter den Schutz des Heiligen, um vor Krankheit und Unfällen geschützt zu sein.

Für die Veranstaltung am kommenden Sonntag wird kein Eintrittsgeld erhoben, jedoch freut sich die katholische Kirchenstiftung auf eine kleine Spende, um die Tradition des Leonhardiritts weiterführen zu können. (AL)

