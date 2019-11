vor 6 Min.

Rotary-Kalender für guten Zweck

Erlös geht auch an die Kartei der Not

Der Rotary Club Gersthofen-Nördliches Lechtal mit seinen knapp 50 Mitgliedern will Menschen zur Seite stehen und sie unterstützen – auch in der Region. Mehrere Projekte laufen zu diesem Zweck. Erneut hat der Club einen Adventskalender in einer Auflage von 2000 Stück herausgebracht, verbunden mit einem Gewinnspiel.

Jeder Kalender trägt eine individuelle Losnummer. Die Teilnehmer müssen volljährig sein. Der Kalender kostet fünf Euro. Der gesamte Erlös wird für gemeinnützige Zwecke verwendet. Hinter jedem Kalendertürchen versteckt sich ein Preis. Wird die Losnummer des jeweiligen Kalenders gezogen, gehört dem Besitzer der Preis, der sich an diesem Tag hinter dem Türchen findet. Die Veröffentlichung erfolgt jeweils am Ziehungstag unter https://gersthofen-noerdliches-lechtal.rotary.de und ist bis 31. März dort abzufragen. Die Gewinne reichen von Gutscheinen für Bücher, Stadthalle, iPad oder Reisen bis hin zu FCA-Karten.

Mit dem Erlös des Kalenders werden die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Familienstationen Gersthofen und Meitingen, das Kids’ Camp 2020, die Aktion „Fit for Life“ sowie die Wärmestube in Augsburg unterstützt. Es gibt den Kalender unter anderem bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen), Modellbau Koch (Stadtbergen), Buchhandlung Eser (Meitingen), Bücher Di Santo Bobingen und Crosslauf Schwabmünchen. (lig)

Themen folgen