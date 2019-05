Rothsee: Schluss mit dem Schlamm

Er liegt verkehrsgünstig in Autobahn-Nähe, bietet sehr gute Parkmöglichkeiten und ist idyllisch in die Natur eingebettet.

Wer im Augsburger Land Erholung sucht, findet sie am Rothsee in Zusmarshausen. Das größte Gewässer im westlichen Landkreis hat allerdings seit vielen Jahren ein Problem: das Wasser. Es wurde trüber und trüber, weil immer mehr Schlamm aus den Feldern in den Stausee schwappte. Jetzt will Zusmarshausen die Tonnenfracht, die die Roth transportiert, um das Gewässer leiten. Das ist ohne Zweifel günstiger, als den Dreck für viel Geld auszubaggern und zu entsorgen. Und es ist günstiger, als etwa ein monströses Absetzbecken zu bauen. Aber gelöst ist das eigentliche Problem noch nicht.

Nach wie vor wird wertvoller Boden abgetragen. Und damit auch Humus. Er bestimmt den Ertrag der Ernte, verhindert Überschwemmungen und bindet Kohlenstoffdioxid. Wissenschaftler rechnen vor: Es braucht 100 Jahre, bis ein Zentimeter Humus entsteht. Es versteht sich deshalb von selbst, dass Boden ein wertvolles Gut ist und geschützt werden muss. Wie’s geht, zeigen die Horgauer: Sie pflanzen eine Hecke. Das mag ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber es ist ein Anfang, der Schule machen muss.

