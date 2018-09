vor 24 Min.

Rübengeister und Kartoffeln

In Ellgau spielte die Landwirtschaft eine wichtige Rolle

Ellgau Die Buben und Mädchen schnitzten voller Eifer im Stadel der Familie Zwerger in Ellgau ihren „Rübengeist“. Gerne durften Mama, Oma oder die Organisatoren helfend unter die Arme greifen, schließlich ist es nicht ganz einfach, aus einer Futterrübe Augen, Mund und Nase erkennbar herauszuarbeiten. So entstanden viele kleine kreative Kunstwerke, die vor so manchem Haus in der Dunkelheit leuchten werden. Martin und Marlies Koch, Erwin und Marlies Landherr sowie Josefa Zwerger von den Ellgauer Bulldogfreunden unterstützten tatkräftig die Kinderschar. Der Ellgauer Obst- und Gartenbauverein mit der Abteilung Bulldogfreunde, die für die Betreuung der Kinder im Ellgauer Ferienprogramm verantwortlich zeichneten, baute auf einem eigenen Grundstück die Futterrüben an. Die Kinder fuhren mit dem Traktor und einem Wagen zur Ernte auf das Feld, bevor es wegen des Regenwetters im Stadel der Familie Zwerger zur Sache ging. Vermutlich wird in den nächsten Tagen in Ellgau so mancher Rübengeist vom Zaunsockel „leuchten“ und ein bisschen schaurige Stimmung verbreiten.

Auch die Kartoffelernte war Thema im Ferienprogramm der Bulldogfreunde. Eine quirlige Kinderschar wirbelte aufgeregt durcheinander, als Martin Koch von den Ellgauer Bulldogfreunden mit einem alten Kartoffelroder die Knollen ans Tageslicht beförderte. 47 Kinder waren erschienen und sammelten eifrig in Eimerchen und Säckchen die aus der feuchten Erde kommenden Feldfrüchte ein. (rogu, chgu)

