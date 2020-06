09:40 Uhr

Rückfahrkamera "falsch interpretiert": Unfall in Neusäß

Unbekannte haben in Donauwörth einen Bus erheblich beschädigt Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zugspitzstraße in Neusäß ist ein Autofahrer mit gleich zwei Fahrzeugen kollidiert - obwohl er eine Rückfahrkamera am Wagen hatte.

In Neusäß kollidiert ein Autofahrer mit gleich zwei Fahrzeugen. Der 20-Jährige fuhr, laut Polizei, am Mittwoch gegen 23.55 Uhr in der Zugspitzstraße rückwärts.

Weil er seine Rückfahrkamera laut Polizei falsch interpretierte, traf er die beiden geparkten Fahrzeuge. Der Sachschaden betrug 7000 Euro. (söbe)

