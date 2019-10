vor 27 Min.

Rückwärts aus Grundstück:

Eine 21-Jährige will mit ihrem Auto rückwärts aus einem Grundstück in Westheim fahren. Dann kracht es.

Ein Blechschaden von rund 7000 Euro entstand am Sonntagmorgen, nachdem ein 21-Jährige mit ihrem Wagen rückwärts aus einem Grundstück an der Biburger Straße in Westheim wollte. Sie übersah dabei das Auto einer 84-Jährigen, die stadtauswärts unterwegs war.

