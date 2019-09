27.09.2019

Rufbus hält am „Süßen Grund“

Die Änderung gilt ab dem kommenden Dezember

Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird es eine neue Haltestelle für den Rufbus in Biberbach geben. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Eine Anwohnerin hatte beantragt, im Bereich „Zum Süßen Grund“ einen Bushalt zu installieren. „Wir haben mit dem Augsburger Verkehrsverbund als Betreiber der Linie gesprochen, und das ist machbar“, sagte Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Der Bus wird nach dem Halt am Marktplatz den neuen Stopp über die Albertusstraße anfahren und die Rückfahrt dann über den Klingenberg antreten. Dort muss zur bestehenden Beschilderung lediglich noch das Zusatzschild „Linienverkehr frei“ angebracht werden.

„Warum kann der Bus dann nicht gleich auch Albertshofen anfahren?“, fragte Johann Ertl (SPD) nach. Alles eine Frage der Fahrplantaktung, antwortete Jarasch. Die Anfahrt der neuen Haltestelle nimmt nur wenig Zeit in Anspruch und ist im Fahrplan ohne große Umstellungen grade noch so drin. Soll auch Albertshofen angefahren werden, müsse neu gerechnet werden, so die Auskunft des AVV. Die Möglichkeit wolle er künftig nicht ausschließen, so der Bürgermeister, doch „schauen wir erst mal, wie die neue Haltestelle angenommen wird, und reden dann weiter.“

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand eine Beratung rund um den Kindergarten. Dabei ging es um die Entscheidung, ob eine Stützmauer der im Bau befindlichen Kita in Beton oder Naturstein ausgeführt werden soll. Doch dieser Punkt wurde vertagt. Die dafür nötige Kostenschätzung des Architekturbüros stehe noch aus, erklärte der Bürgermeister. (sdk)

