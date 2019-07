vor 26 Min.

Ruhestand für vier Rektoren

Einer von ihnen war sogar mehr als 35 Jahre an seiner Schule

Ganz große Ferien für zwei Rektorinnen und zwei Rektoren aus dem Landkreis: Für sie bedeutet das Schuljahresende das Ende ihrer beruflichen Laufbahn und den Übertritt in den Ruhestand.

war seit 2013 Rektorin an der Grund- und Mittelschule Am Eichenwald in Neusäß. Inklusion war und ist für sie immer ein Herzensanliegen. Darum hat sie auch die Profilschule Inklusion mitinitiiert.

war seit 1983 in der Volksschule Dinkelscherben tätig und wurde 2005 zum Rektor ernannt. Seitdem leitete er die Grund- und Mittelschule mit vollem Einsatz. Das Wohl der Kinder stand für ihn dabei immer an erster Stelle.

wird als Rektor der Grundschule Meitingen im Herzen der Schulfamilie eine große Lücke hinterlassen. Er leitete die Grundschule seit 2008 und engagierte sich zusätzlich im BLLV und im Schulleiterverband.

fand in der St.-Ulrich-Grundschule Schwabmünchen die Möglichkeit, eine große Grundschule zu leiten. Die gebürtige Unterallgäuerin wurde hier 2012 zur Rektorin ernannt und bemühte sich insbesondere um die Hausaufgabenbetreuung für Kinder in Problemsituationen.

„Wir lassen Sie nicht gerne gehen, denn Sie haben in Ihren Schulen viel geleistet und das jeweilige Schulprofil entscheidend mitgeprägt. Für all Ihren Einsatz bedanke ich mich“, so Landrat Martin Sailer bei der feierlichen Verabschiedung. Bereits seit Mitte Februar hat Thomas Fink die Aufgabe der Leitung an der Eichenwaldschule übernommen, die Grundschule Meitingen wird aktuell von Claudia Bschorr geleitet. Für die beiden anderen Schulen läuft das Einspruchsverfahren nach der Bewerbungsfrist. (AL)

